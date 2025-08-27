林水福 譯／金子光晴詩三首

日本放浪詩人金子光晴（1895-1975），青年時期曾遊歷歐、亞多國，創作體現反戰、反帝國主義的「反骨精神」，反思近代日本民族主義的狂熱。著有《骷髏杯》、《絕望的精神史》等。（圖／取自百度）

▋三月

啊，三月接近了。


金色晴朗的清晨天空，

紅色的樹林作夢、唱歌。

綠樹的季節接近了。


草叢裡鈴蘭搖曳的日子接近了。

空氣被群花的花粉與沒藥樹的氣味嗆到，

具有五感者歌唱又嘆息的時候接近了。

少年沉思的日子接近了。


對我而言值得紀念的三月、優雅的三月。



啊，三月接近了。


小河在淺綠色的嫩草，揮灑像金紗的幻影。

山野因高貴的衣裳更加鮮豔奪目，

村落在川柳、珍珠梅中朦朧浮現。


沿著海岸的波浪，因狂吠而力竭，在薔薇色中安眠，

年輕人眼光投向海濱，遙遠的、散策徘徊的時候接近了。


比黃金更浪費的時刻接近了。

悲哀，在生涯的門扉，

打上美麗的金色圖釘的日子接近了。

夜夜難於入眠的時候接近了。


摘草又繪燈籠，花之祭典時，

一生只有一次的、

奇妙而又熟悉的日子接近了。


這一世的困惑、悲傷、渴求，

一切都是美麗的韻律的時候接近了。


啊，戀愛的三月，虛假的三月。


我等把書籍擱在桌上，

什麼都忘記，陶醉的時候接近了。


▋大浴池

我們大多數人因為生下來了，不得不活著。不得不議論、熱中，又尋找快樂。

啊，人生的經歷只是縮短朝向倦怠的距離。

然而，儘管偶然而又令人不滿意地活著，當截然分明的「死亡」出現，要帶我們回去時，我們立刻變成對溫吞「生命」的固執者。

「溫吞生命」……對安逸極度麻痺的快感。

因此，大浴池的規模宏偉，也是該國頹廢的計量器。龐貝、羅馬、土耳其、俄羅斯，還有中國，我們的溫吞生命史如實地、訴說人性的怠惰與虛弱。

（感覺與情緒的極度消耗……）


美麗的大理石與綠玻璃的浴池，像有色緞子、像輕柔的紗那樣朦朧的世界，透過它巨大的成排圓柱、橘子色的裸體，像作夢一樣睡著。

放縱的身體，彼此依靠，互相傾斜，糾纏交融，又愉悅地延伸，排泄逸樂與疲勞。

這不可思議的海底風景，不久，輕妙的、優雅的曼陀林開始演奏，一個處女的手足，如在千萬條海浪的青絲之間跳舞的大章魚，隨著樂音柔軟伸縮。悲傷、華麗，而又奇怪……

世間的苛責、痛苦也逐漸遲鈍。

……

如果，人生的痛苦加深，尋找優質溫泉的欣求也成正比。其忘卻、離魂，瞬間，讓我們與憂苦分居。

人生的大浴池……我們周圍的大多數人，如何安慰

而活著呢？

藉著遊蕩、菸管、睡懶覺、興奮……



令我興起這無益思緒的夕陽，

讓光彩奪目的河州上火紅的蘆葦沸騰般搖曳起來了。

變黃色混濁的河水從那裡流入，對出血的葉子、根莖投下麻痺的煙靄，官女們淫靡的小腿、奶頭、腳窩、腋下，隱藏著像似搔癢的震音。

身體互相糾纏的她們淡淡的血液，融合成赤紅而透明。

我走過時裸體痙攣。大大小小的螃蟹，

像侏儒那樣，在我腳下朝四面八方逃離。

　我依然在這自然的祕密浴槽旁，

　默想「大浴池的哲理」。


▋二十五歲

鐘擺刻劃在二十五歲的時刻


它刻劃了年輕與祈禱的狂亂時刻。

它攪亂了晴空中以太（註）的波動。


它在池水和青葦之間燦爛移動而去。

虹彩和夢甜蜜攪亂渡水而去。


鐘樓和森林、鐘台如油畫般出現了。


那是二十五歲的萬象風景的凱歌。



我的鏡子裡二十五歲的容顏沉入裡邊。

反映了二十五歲的哄笑、歡喜與熱情。


二十五歲的雙頰燃燒著朱粉。

二十五歲的眸子如月石溫潤。


啊，二十五歲的橡樹林、荊棘之牆、圓頂屋、電線桿，在他背後流轉而逝。

二十五歲的微風和十姊妹的管弦持續著。


空氣、薔薇色的雲

還有那深邃的場所看不見的天界也是二十五歲。


山巔將二十五歲的影子圈住了那麼多希望。

大海在我的面前撕開新鮮的霧。


二十五歲的細雨是憂鬱而芬芳的。

二十五歲的各種小島是朦朧的。


二十五歲的行樂，被淡淡的紫煙圈輕柔圍住。

二十五歲的懶惰睡在金色。



二十五歲的夢啊，二十五歲的夢啊。

是多麼高昂！

二十五歲的愛慾如何炙熱地追尋？

二十五歲的皮膚塗了多麼多的罪之軟膏！


二十五歲的綺羅是多麼華麗！


二十五歲的嗜好是多麼風雅！


譯註：英語aether或譯為光乙太，原是古希臘哲學家亞里斯多德設想的一種物質，為五元素之一。

