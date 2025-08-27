林水福 譯／金子光晴詩三首
▋三月
啊，三月接近了。
金色晴朗的清晨天空，
紅色的樹林作夢、唱歌。
綠樹的季節接近了。
草叢裡鈴蘭搖曳的日子接近了。
空氣被群花的花粉與沒藥樹的氣味嗆到，
具有五感者歌唱又嘆息的時候接近了。
少年沉思的日子接近了。
對我而言值得紀念的三月、優雅的三月。
〇
啊，三月接近了。
小河在淺綠色的嫩草，揮灑像金紗的幻影。
山野因高貴的衣裳更加鮮豔奪目，
村落在川柳、珍珠梅中朦朧浮現。
沿著海岸的波浪，因狂吠而力竭，在薔薇色中安眠，
年輕人眼光投向海濱，遙遠的、散策徘徊的時候接近了。
比黃金更浪費的時刻接近了。
悲哀，在生涯的門扉，
打上美麗的金色圖釘的日子接近了。
夜夜難於入眠的時候接近了。
摘草又繪燈籠，花之祭典時，
一生只有一次的、
奇妙而又熟悉的日子接近了。
這一世的困惑、悲傷、渴求，
一切都是美麗的韻律的時候接近了。
啊，戀愛的三月，虛假的三月。
我等把書籍擱在桌上，
什麼都忘記，陶醉的時候接近了。
▋大浴池
我們大多數人因為生下來了，不得不活著。不得不議論、熱中，又尋找快樂。
啊，人生的經歷只是縮短朝向倦怠的距離。
然而，儘管偶然而又令人不滿意地活著，當截然分明的「死亡」出現，要帶我們回去時，我們立刻變成對溫吞「生命」的固執者。
「溫吞生命」……對安逸極度麻痺的快感。
因此，大浴池的規模宏偉，也是該國頹廢的計量器。龐貝、羅馬、土耳其、俄羅斯，還有中國，我們的溫吞生命史如實地、訴說人性的怠惰與虛弱。
（感覺與情緒的極度消耗……）
美麗的大理石與綠玻璃的浴池，像有色緞子、像輕柔的紗那樣朦朧的世界，透過它巨大的成排圓柱、橘子色的裸體，像作夢一樣睡著。
放縱的身體，彼此依靠，互相傾斜，糾纏交融，又愉悅地延伸，排泄逸樂與疲勞。
這不可思議的海底風景，不久，輕妙的、優雅的曼陀林開始演奏，一個處女的手足，如在千萬條海浪的青絲之間跳舞的大章魚，隨著樂音柔軟伸縮。悲傷、華麗，而又奇怪……
世間的苛責、痛苦也逐漸遲鈍。
……
如果，人生的痛苦加深，尋找優質溫泉的欣求也成正比。其忘卻、離魂，瞬間，讓我們與憂苦分居。
人生的大浴池……我們周圍的大多數人，如何安慰
而活著呢？
藉著遊蕩、菸管、睡懶覺、興奮……
二
令我興起這無益思緒的夕陽，
讓光彩奪目的河州上火紅的蘆葦沸騰般搖曳起來了。
變黃色混濁的河水從那裡流入，對出血的葉子、根莖投下麻痺的煙靄，官女們淫靡的小腿、奶頭、腳窩、腋下，隱藏著像似搔癢的震音。
身體互相糾纏的她們淡淡的血液，融合成赤紅而透明。
我走過時裸體痙攣。大大小小的螃蟹，
像侏儒那樣，在我腳下朝四面八方逃離。
我依然在這自然的祕密浴槽旁，
默想「大浴池的哲理」。
▋二十五歲
鐘擺刻劃在二十五歲的時刻
它刻劃了年輕與祈禱的狂亂時刻。
它攪亂了晴空中以太（註）的波動。
它在池水和青葦之間燦爛移動而去。
虹彩和夢甜蜜攪亂渡水而去。
鐘樓和森林、鐘台如油畫般出現了。
那是二十五歲的萬象風景的凱歌。
二
我的鏡子裡二十五歲的容顏沉入裡邊。
反映了二十五歲的哄笑、歡喜與熱情。
二十五歲的雙頰燃燒著朱粉。
二十五歲的眸子如月石溫潤。
啊，二十五歲的橡樹林、荊棘之牆、圓頂屋、電線桿，在他背後流轉而逝。
二十五歲的微風和十姊妹的管弦持續著。
空氣、薔薇色的雲
還有那深邃的場所看不見的天界也是二十五歲。
山巔將二十五歲的影子圈住了那麼多希望。
大海在我的面前撕開新鮮的霧。
二十五歲的細雨是憂鬱而芬芳的。
二十五歲的各種小島是朦朧的。
二十五歲的行樂，被淡淡的紫煙圈輕柔圍住。
二十五歲的懶惰睡在金色。
三
二十五歲的夢啊，二十五歲的夢啊。
是多麼高昂！
二十五歲的愛慾如何炙熱地追尋？
二十五歲的皮膚塗了多麼多的罪之軟膏！
二十五歲的綺羅是多麼華麗！
二十五歲的嗜好是多麼風雅！
譯註：英語aether或譯為光乙太，原是古希臘哲學家亞里斯多德設想的一種物質，為五元素之一。
加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
逛書店
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言