賴鈺婷／沖印小人物的時代故事

這是一本追索與指認之書。《小廖與阿美的沖印歲月，還有攝影家三叔公》涵納兩大主軸，一為以攝影家三叔公的事業體系延伸出的沖印時代，二為作者的父母小廖與阿美，在沖印時代下，小人物的奔忙營生。

攝影家李鳴鵰是作者廖瞇的三叔公，他不僅是台灣攝影史上的代表人物，也是引領台灣沖印產業重要的企業家。廖瞇從父母的職場經歷，爬梳親族耆老在照相器材、沖印廠的事業脈絡，也連帶推敲整理出台灣沖印產業的時代脈動。從手工到機器，如何沖片、校色，當時市場上的廠家、照相沖印材料的品牌、對應的代理商，乃至於沖印廠的作業流程和營運生態……

透過細密的蒐羅挖掘，旁敲側擊，廖瞇從爸爸小廖、媽媽阿美任職於菱天彩色沖印公司的生命史出發，在家庭對話中上溯到菱天沖印的董事長，攝影家三叔公李鳴鵰的身世、崛起，還有他龐大的事業版圖。

宛如撒下天羅地網，廖瞇以家族後輩的角度，聯繫走過那一段歲月的職人，從各角度多方面，記錄了龐大的口述歷史。像是拿著放大鏡地毯式搜尋蛛絲馬跡，復又將採集到的各種可能，逐一放在顯微鏡下判讀檢驗。

很難想像她是如何從駁雜的資訊中整理出書寫的輪廓，帶著學習、探究的精神，心有宏願似地，渴望以一己之力撰述記載一整個消逝的時代。

那些離現代人已經很遙遠的沖印流程、細節、廠家，幾乎屬於研究報告或調查實錄的產業背景、科普知識，如何化為大眾讀者有興趣且看得懂的素材？如何在忠於訪談原述的精神下，呈現紛雜的沖印體系及運作概況？

我認為廖瞇的策略非常成功。她讓小人物（沖印職人）站在大人物（攝影家李鳴鵰）之前，一如書名《小廖與阿美的沖印歲月，還有攝影家三叔公》。小廖與阿美，作者的父母，平凡人物的平凡庸碌，親情連結，正是文學語言的核心，也唯有女兒廖瞇擁有獨別於他人的撰述角度。

她讓小廖與阿美穿針引線，拉牽出一整個沖印大時代；不標舉李鳴鵰，稱三叔公，以族譜親緣拉近敘事的距離，讓大人物從戴著冠冕的殿堂，走進小廖每天早上幫他送去一根油條的日常。

為小人物父母小廖與阿美立傳，或為沖印產業的大老闆三叔公李鳴鵰立傳，或介紹、記錄一個消亡產業的變遷及曾有的輝煌年代。廖瞇從自身與親族的記憶為起點，亂針密縫，在歧出散逸與廣泛蒐羅之間，癡心苦尋，摸索邊際與素材。

《小廖與阿美的沖印歲月，還有攝影家三叔公》寫出了彷彿廖瞇獨創，近乎田調，融合家族書寫、職人書寫、產業書寫、傳記報導，非虛構寫作的紀實文本。可以稱之為「廖瞇體」的非典型散文。在瑣碎、家常，難以一概而論的翔實記敘中，言有盡而意無窮地追本溯源。

建構一個逝去的年代，或是建構親族生命史，何等困難。可貴的是，邁開步伐，願意踏上那條困難之路。堅定意念，信仰自我追尋建構出的價值。這是《小廖與阿美的沖印歲月，還有攝影家三叔公》極其難得，觸動人心的特殊之處。