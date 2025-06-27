須文蔚／鮣魚
悠遊在深淵巨獸游弋的海域，
起舞於鯨鯊退化的牙齒縫隙，
不是獵物，而是清道夫——
共生的智慧莽夫難以拿捏。
如同迦太基驕傲佇立北非海岸，
和平年代與強大羅馬結盟，
直到貪婪霸權的狂潮襲擊，
頑強紐帶歷經百年方才斷裂。
一口就吞噬無數生靈的巨顎中，
成群靈巧穿梭深邃咽喉中
安穩在險境裡找到庇護所，
我們是海中的漢尼拔日日翻越
時時盤算團滅名將與兵士的群山。
鯨鯊容許我們清潔利刃，正如
帝國與弱小城邦共享地中海，
擔憂野心是不定時甦醒的海底火山，
煮沸生靈脈動的鮮血與哭號的驚悸，
戰火中迦太基的城牆終究化為流沙。
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