悠遊在深淵巨獸游弋的海域，

起舞於鯨鯊退化的牙齒縫隙，

不是獵物，而是清道夫——

共生的智慧莽夫難以拿捏。





如同迦太基驕傲佇立北非海岸，

和平年代與強大羅馬結盟，

直到貪婪霸權的狂潮襲擊，

頑強紐帶歷經百年方才斷裂。





一口就吞噬無數生靈的巨顎中，

成群靈巧穿梭深邃咽喉中

安穩在險境裡找到庇護所，

我們是海中的漢尼拔日日翻越

時時盤算團滅名將與兵士的群山。





鯨鯊容許我們清潔利刃，正如

帝國與弱小城邦共享地中海，

擔憂野心是不定時甦醒的海底火山，

煮沸生靈脈動的鮮血與哭號的驚悸，

戰火中迦太基的城牆終究化為流沙。



