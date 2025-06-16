陳義芝／我心似廢墟──哀加薩

當我走近，沒有建築可以走進

只見腳下是瓦礫天空是煙塵

遠處不明所以

兀自冒著熊熊毒火





這世界不為停止心跳的母親停下腳步

也不為殺戮孩童的武器懺悔

斷續傳來的一聲聲淒厲叫喊

隨即就像露水被烤乾





你從什麼時刻搜索新聞的失落

從什麼鏡頭撿拾遺忘的同情

在這不幸的土地那些未埋的屍骨

等待永遠等不到的愛





你能做什麼？我問自己

遠在聽不到砲彈的和平家園

遠在網上嘻皮笑臉尖酸刻薄的暑天

沒有人追問什麼都不能





已穿行紅海還聞不到硝煙嗎

已越過約旦河怎可能嗅不到焦味

已度過地中海的救援船，硬生生

被攔截，不准救援上岸





我心似廢墟啊，因和談協議被炸裂

我心似廢墟，因停火協議遭否決

水壩大學醫院清真寺與

東正教教堂，也一一坍陷





誰准他們炸死懷孕的作夢的逃亡的

炸死太平間的新聞與舊聞

白磷彈一千度高溫炸黑了人性

炸黑了屠宰場的太陽





還有什麼要來而未來

還有什麼目擊而無從審判

還有什麼今天活著但明天不可知的

你在或不在當地，都無法的





無法理解哭號飲泣是如何哀傷

亡靈如何在生者的心底築巢

儘管一切的哀悼只是無助的儀式

加薩終成廢墟



