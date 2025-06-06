楊小濱／地獄警鐘指南
你只能擁有二十分鐘的黑暗。
最初，是木魚提醒你：
安靜也會吞吐巨大的哈欠。
但你不甘心輸給宇宙的心跳，
你用篤信忍受嗚咽潛水艇。
群星砸過來的中途，你以為
那只是黑道在外太空火拚。
機器的夜市裡，誰也沒料到
齒輪也能嚼出半個黑洞。
最晚醒來的是鐵錐，捅破的
不只是靈魂的窗戶紙。
感謝釘子也不再沉默，
敲出一張赤裸裸的破地圖。
讓你迷路時能認出廢墟的方向。
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