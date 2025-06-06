楊小濱／地獄警鐘指南

你只能擁有二十分鐘的黑暗。





最初，是木魚提醒你：

安靜也會吞吐巨大的哈欠。





但你不甘心輸給宇宙的心跳，

你用篤信忍受嗚咽潛水艇。





群星砸過來的中途，你以為

那只是黑道在外太空火拚。





機器的夜市裡，誰也沒料到

齒輪也能嚼出半個黑洞。





最晚醒來的是鐵錐，捅破的

不只是靈魂的窗戶紙。





感謝釘子也不再沉默，

敲出一張赤裸裸的破地圖。





讓你迷路時能認出廢墟的方向。



