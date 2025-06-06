楊小濱／地獄警鐘指南

聯合報／ 楊小濱

你只能擁有二十分鐘的黑暗。


最初，是木魚提醒你：

安靜也會吞吐巨大的哈欠。


但你不甘心輸給宇宙的心跳，

你用篤信忍受嗚咽潛水艇。


群星砸過來的中途，你以為

那只是黑道在外太空火拚。


機器的夜市裡，誰也沒料到

齒輪也能嚼出半個黑洞。


最晚醒來的是鐵錐，捅破的

不只是靈魂的窗戶紙。


感謝釘子也不再沉默，

敲出一張赤裸裸的破地圖。


讓你迷路時能認出廢墟的方向。


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