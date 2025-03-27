羅青／我在台北遇到奇怪難解的事情──紀念父親
1 散步驚魂
我在台北遇到奇怪難解的事情
爸爸牽著我朝大馬路走去
精神飽滿的我使勁甩著小手，甩著甩著
一不留神，居然把爸爸甩了出去
甩飛上天，愈飛愈遠 愈遠愈小 愈小愈飛
愈看不見……我急忙低頭攤開雙掌尋找
只見一臉皺紋的爸爸，漸漸消失在我的掌紋裡
2 急診室
我在台北遇到奇怪難解的事情
在吵雜搗碎忙碌攪拌藥味的
急診室裡，一個輕盈跑跳的
白衣小女孩，忽然停下，抬手
摘下一枝憑空折斷
掉落在藍色天花板上的劍蘭
順手放入一旁飄浮的黑色空輪椅
3 護理之家
我在台北遇到奇怪難解的事情
護理之家
空蕩病床上的大枕頭
忽然變成沒有瞳仁的
白色獨眼
不由自主睜得大大的
無法閉上
4 殯儀館
我在台北遇到奇怪難解的事情
暗黑無人的殯儀館內
響起了手機的鈴聲
響亮無比，閃爍無比
鋼絲一線
緩緩刺穿塞滿濃稠夢魘的都會午夜
寂靜無比
5 守靈
我在台北遇到奇怪難解的事情
父親耐心等我
昏沉睡著後
才輕手輕腳的
從遺像上
輕輕跨了下來
一直走到長街的盡頭轉彎不見
6 火葬場
我在台北遇到奇怪難解的事情
貼在打火機兩側的壯男美女
在咔嚓咔嚓的火光中
輕盈多姿的飛舞著出來
相互掃淨渾身五彩的灰燼
背對背合成一巨大優美的零圈
展現驚人的無聲原爆
7 背著媽媽飛翔
我在台北遇到奇怪難解的事情
媽媽背著愈來愈重的我
飛了一陣青天白雲後
換我來背愈來愈輕的媽媽
不料背上的媽媽愈輕愈縮愈縮愈小
小成一球毛絨絨的雛鳥張嘴無聲
在我一頭亂髮的鳥巢裡
後記：2012年，離鄉背井七十五年，孤身一人在外奮鬥一生的父親家猷公羅鴻，在長庚醫院辭世，享壽九十有五。出生於「五四運動」那年的他，四歲喪父，隨祖父在湘潭農家，耕讀成長，考上馬君武校長主持的國立廣西大學理工學院，旋即參加抗日救國，轉入黃埔軍校通訊科無線電高級班，結業後在b-29轟炸機任無線電報員，為同班僅有倖存者。他凡事全靠自己，絕不求人的處事之道，影響我至為深遠。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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