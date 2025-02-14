鍾喬／旅行──寫給菲林
我在時間中旅行
時間逕自成為柵欄
阻擋前行的去路
隨著一片喧囂中的孤獨
潛入暗黑的夢境中
我在夢境中旅行
夢境兀自轉作終站
月台緊臨著懸崖
看著一陣冬日的巨浪
迷失在瞬間的迷霧中
我在迷霧中旅行
迷霧在陽光剎那間
從一切的一切消失
眼前剩餘的唯有熱風
都在枯燥無名的沼澤中
我在沼澤中旅行
沼澤化作的紊亂的泥濘
雜沓的足印難辨
僅有一隻朝向昏暗
因為啟程於黎明
三十個寒暑，匆匆在車窗前掠過
你逝去時，在沼澤中留下的腳印
將隨骨灰在海中沉落
繼續漂流
或者，一如在陸地
繼續前行
這裡燃燒著一個生命，骨灰灑向海洋。他叫王介安。人們喊他：王菲林。
1992年，五月間的某一日，告別時，未留下信件或遺書。
或有詩行，將隨你到海中去。
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