鍾喬／旅行──寫給菲林

我在時間中旅行

時間逕自成為柵欄

阻擋前行的去路

隨著一片喧囂中的孤獨

潛入暗黑的夢境中





我在夢境中旅行

夢境兀自轉作終站

月台緊臨著懸崖

看著一陣冬日的巨浪

迷失在瞬間的迷霧中





我在迷霧中旅行

迷霧在陽光剎那間

從一切的一切消失

眼前剩餘的唯有熱風

都在枯燥無名的沼澤中





我在沼澤中旅行

沼澤化作的紊亂的泥濘

雜沓的足印難辨

僅有一隻朝向昏暗

因為啟程於黎明





三十個寒暑，匆匆在車窗前掠過

你逝去時，在沼澤中留下的腳印

將隨骨灰在海中沉落

繼續漂流





或者，一如在陸地

繼續前行





這裡燃燒著一個生命，骨灰灑向海洋。他叫王介安。人們喊他：王菲林。

1992年，五月間的某一日，告別時，未留下信件或遺書。





或有詩行，將隨你到海中去。



