鍾喬／旅行──寫給菲林

聯合報／ 鍾喬

我在時間中旅行

時間逕自成為柵欄

阻擋前行的去路

隨著一片喧囂中的孤獨

潛入暗黑的夢境中


我在夢境中旅行

夢境兀自轉作終站

月台緊臨著懸崖

看著一陣冬日的巨浪

迷失在瞬間的迷霧中


我在迷霧中旅行

迷霧在陽光剎那間

從一切的一切消失

眼前剩餘的唯有熱風

都在枯燥無名的沼澤中


我在沼澤中旅行

沼澤化作的紊亂的泥濘

雜沓的足印難辨

僅有一隻朝向昏暗

因為啟程於黎明


三十個寒暑，匆匆在車窗前掠過

你逝去時，在沼澤中留下的腳印

將隨骨灰在海中沉落

繼續漂流


或者，一如在陸地

繼續前行


這裡燃燒著一個生命，骨灰灑向海洋。他叫王介安。人們喊他：王菲林。

1992年，五月間的某一日，告別時，未留下信件或遺書。


或有詩行，將隨你到海中去。


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