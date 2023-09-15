羅青／獅子捉象

聯合報／ 羅青

一時興起長嘯拍案

來他半打　冰啤酒


吹出滿嘴清涼泡沫

噴出一天　大星斗


醉後揮灑老筆濃墨

縱橫亂掛 古藤蘿


醒來身貼峭壁斷崖

目睹八荒　龍蛇走


忽見旋風騰躍捕夢

有如獅子　捉大象


張口舞爪一陣狂咬

撕裂意象　碎滿眼


靈機一動飛身應變

轉動禿筆　成掃帚


出入中外搜索河山

掃成狩獵詩　一首


●註：讀香光跋米顛〈蜀素帖〉云：「如獅子捉象，以全力赴之。」


羨而慕之，奮筆書之，並繫七言自由體一首：


狂獅鬃毛甩欲噴，

爪牙尖銳一命拚；

大象飛奔腿腳軟，

長鼻橫掃弄筆人！

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