一時興起長嘯拍案

來他半打 冰啤酒





吹出滿嘴清涼泡沫

噴出一天 大星斗





醉後揮灑老筆濃墨

縱橫亂掛 古藤蘿





醒來身貼峭壁斷崖

目睹八荒 龍蛇走





忽見旋風騰躍捕夢

有如獅子 捉大象





張口舞爪一陣狂咬

撕裂意象 碎滿眼





靈機一動飛身應變

轉動禿筆 成掃帚





出入中外搜索河山

掃成狩獵詩 一首





●註：讀香光跋米顛〈蜀素帖〉云：「如獅子捉象，以全力赴之。」





羨而慕之，奮筆書之，並繫七言自由體一首：





狂獅鬃毛甩欲噴，

爪牙尖銳一命拚；

大象飛奔腿腳軟，

長鼻橫掃弄筆人！