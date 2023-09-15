羅青／獅子捉象
一時興起長嘯拍案
來他半打 冰啤酒
吹出滿嘴清涼泡沫
噴出一天 大星斗
醉後揮灑老筆濃墨
縱橫亂掛 古藤蘿
醒來身貼峭壁斷崖
目睹八荒 龍蛇走
忽見旋風騰躍捕夢
有如獅子 捉大象
張口舞爪一陣狂咬
撕裂意象 碎滿眼
靈機一動飛身應變
轉動禿筆 成掃帚
出入中外搜索河山
掃成狩獵詩 一首
●註：讀香光跋米顛〈蜀素帖〉云：「如獅子捉象，以全力赴之。」
羨而慕之，奮筆書之，並繫七言自由體一首：
狂獅鬃毛甩欲噴，
爪牙尖銳一命拚；
大象飛奔腿腳軟，
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