列車停在第三月台

沒有人上車，也沒有

人下車





前方的路橋已被炸毀

而在鐵路的彼側

坦克集群和機甲

縱隊，正穩步推進





（履帶輾壓的聲響）





信號燈在閃爍三次後

徹底地熄滅

列車停在第三月台

強風之中，巨大的

孤立，猜不出

命運的棋局。而空襲





警報聲加深了月台上

的冷肅，那些隔著

窗玻璃對視，被封凍的

眼睛，甚至禁閉了

嬰兒的啼哭。而列車





停在第三月台，長日

將盡，戰意熾灼

沒有人試圖做出

離開的

動作