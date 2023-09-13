列維／巴赫穆特
列車停在第三月台
沒有人上車，也沒有
人下車
前方的路橋已被炸毀
而在鐵路的彼側
坦克集群和機甲
縱隊，正穩步推進
（履帶輾壓的聲響）
信號燈在閃爍三次後
徹底地熄滅
列車停在第三月台
強風之中，巨大的
孤立，猜不出
命運的棋局。而空襲
警報聲加深了月台上
的冷肅，那些隔著
窗玻璃對視，被封凍的
眼睛，甚至禁閉了
嬰兒的啼哭。而列車
停在第三月台，長日
將盡，戰意熾灼
沒有人試圖做出
離開的
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