吳耀宗／ㄗㄟˊ或zéi

聯合報／ 吳耀宗

音準這東西不懂我

但夏天到來時我也會腳踏七星潭

捶打身上的拍子，拉扯嗓子：

「不分青紅的喊賊！

不分皂白的喊賊！」

啜一口長島冰茶唱走遠空的飛鳥：

「別輕易的喊賊！

沒證據的喊賊！」

字典活了數千年

即便電子化也狡猾不起來

它打死不收這個字，如果

能確認溥天之下都沒有

但是在ㄗㄟˊ或zéi的讀音底下

淪為同類的少得可憐

導致地球上多養了幾個擅長用字的詩人

偷，拐，搶，騙，時不時

又變個花樣給你深信不疑

所以賊，所以人，所以江湖

所以命，所以聖人留下

所以道德在數千年前就騎著驢子

數千里外迢迢出關去了

所以我賊喜歡ㄗㄟˊ或zéi

收錄的字個個多手多腳

都配刀攜錢，都懷藏魚蟲

而且明顯不懷好意

唯一的缺點是例句

從來不舉悄然無聲被偷走的許多個上一分鐘

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