吳耀宗／ㄗㄟˊ或zéi
音準這東西不懂我
但夏天到來時我也會腳踏七星潭
捶打身上的拍子，拉扯嗓子：
「不分青紅的喊賊！
不分皂白的喊賊！」
啜一口長島冰茶唱走遠空的飛鳥：
「別輕易的喊賊！
沒證據的喊賊！」
字典活了數千年
即便電子化也狡猾不起來
它打死不收這個字，如果
能確認溥天之下都沒有
但是在ㄗㄟˊ或zéi的讀音底下
淪為同類的少得可憐
導致地球上多養了幾個擅長用字的詩人
偷，拐，搶，騙，時不時
又變個花樣給你深信不疑
所以賊，所以人，所以江湖
所以命，所以聖人留下
所以道德在數千年前就騎著驢子
數千里外迢迢出關去了
所以我賊喜歡ㄗㄟˊ或zéi
收錄的字個個多手多腳
都配刀攜錢，都懷藏魚蟲
而且明顯不懷好意
唯一的缺點是例句
從來不舉悄然無聲被偷走的許多個上一分鐘加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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