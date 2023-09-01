崔舜華／譫妄歌
我還戴著你送的手環
還沒想起那麼多果然
從此以後 不往復返
萬事萬物 鋒芒懸宕
一把刀揣著 閃電般現身
沿著那尖銳剖開無家者的胸膛
無路可去 無法可想
無愛可循 無血可殤
沒有心的人啊如今你認識嗎──
城市裡遊蕩的貓群
罌粟綻放的夜晚
成為僅存的印象
夏天底昏昧無度底遊戲
充分利用了烈酒與捲菸
寫下嶄新的文章
舊事故人 荒原破巷
你也曾經死過了三或五回
之後全都像是譫妄的口技
袒露著臂膀將鍾情的床
拖進七月暗設的陷阱
在鐵和石之間睡去
作著蛇身蜿蜒的夢
撕心裂肺地說著話
徹夜飲酒 頭疼欲雨
任何不屬於你的那些
沉默的蟬蛻
傾倒的晝光
犯難的午雷
降落身體的電
可徵兆一如既往
拔山倒樹而來到──他要
拋擲你 妥協你 睏倦你 暈眩你
在陌生的信件上簽署不情願的名字
器官的契約 戀情的草記
還有未形成弧線的語言嗎？
哪裡卻毫無預警地
撞見一時代的瘋狂
意義蔓衍 藤葉消長
鑄字為火 惜吻若金加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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