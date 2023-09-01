我還戴著你送的手環

還沒想起那麼多果然

從此以後 不往復返

萬事萬物 鋒芒懸宕

一把刀揣著 閃電般現身

沿著那尖銳剖開無家者的胸膛

無路可去 無法可想

無愛可循 無血可殤

沒有心的人啊如今你認識嗎──

城市裡遊蕩的貓群

罌粟綻放的夜晚

成為僅存的印象

夏天底昏昧無度底遊戲

充分利用了烈酒與捲菸

寫下嶄新的文章

舊事故人 荒原破巷

你也曾經死過了三或五回

之後全都像是譫妄的口技

袒露著臂膀將鍾情的床

拖進七月暗設的陷阱

在鐵和石之間睡去

作著蛇身蜿蜒的夢

撕心裂肺地說著話

徹夜飲酒 頭疼欲雨

任何不屬於你的那些

沉默的蟬蛻

傾倒的晝光

犯難的午雷

降落身體的電

可徵兆一如既往

拔山倒樹而來到──他要

拋擲你 妥協你 睏倦你 暈眩你

在陌生的信件上簽署不情願的名字

器官的契約 戀情的草記

還有未形成弧線的語言嗎？

哪裡卻毫無預警地

撞見一時代的瘋狂

意義蔓衍 藤葉消長

鑄字為火 惜吻若金