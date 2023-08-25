或是該睡了，我向我的薦骨安撫，現在，我累了，年輕的疲倦是一種美德考驗，可與泰鄂提德斯那般從容卻也蓄勢待發，我想起或許我從不害怕任何對視，除了某次忽然看見霍普金斯的眼睛，觸動腦海一連串的挫折，那晚失眠了，之後就是常態。為了哄睡而編造對話，憶起年幼時我常在腦海裡說話「你好，你是誰，我是你唷，我愛你」。昨日午間，讀著里爾克的詩，印刷上譯者留下的字「悠長的平衡」，聽起來趨近無限，一瞬間總有正反萬解，對逝去感覺垂憐，也許悸動，我打開自己，又把自己放了回去。

急欲擁抱的時刻，所感觸的會不會其實是這一回事？器官論裡，常常牽涉到的〈會飲篇〉在說成雙乃是基於一種相合的平衡。有所歸處，這是萬有。人花了大把時間去看照倒映、修正，尋覓另一個和自己相像的軀體，契合、然後嘗試補足，稀少意識到那個最形似的存在不過就是自己。

領會之前，也一直覺得就如柏拉圖描述球體人形那樣具體，你得尋索他者，才得以合一，然而沒有打開自身，我便會誤以為這就是完好無缺；時機還是遠超於命題的，它代表一次性的成熟，選擇接受撫慰──理解無謂他者來削形，僅僅是看見自己的搖晃，發覺到，保持穩靜方能走遠──或許悠長的平衡，或許開啟意味消融與嶄新。更何況事物就和窗台上的植物一樣，莖骨歪歪斜斜，久久轉動方向，接受陽光浸泡，調整著葉梗的彆扭。

悉心照顧起來，我還要比盆栽緩慢，今晚仍舊失眠，受折騰的日子可都流向未來了吧，它們持續積累，在那裡我仍嘗試練習和自己說話：你好，我是你唷，我愛你。