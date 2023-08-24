妻的手機傳來小女兒從日本發出的訊息，螢幕上的小孫女在溫泉旅館的窗口對我們笑著。暑假過後她就升小四了。她媽媽的手機，傳來熟悉的蟬鳴聲。

七月的箱根，山嶺的溫泉鄉周邊，蒼鬱的樹林裡，陣陣的信號傳遞自然的脈動。這樣的信號在我們的島嶼，亞熱帶的台灣也熟悉。一整季夏天，蟬聲鳴叫。即使在都市，也微微聽得見。

我想起日本詩人八木重吉（1898-1927）的一首詩：

昆蟲在唱歌

牠們唱著好像在說

「假如現在不唱會太遲了」

自然

讓我想哭

──〈昆蟲〉

自然呈現風景，也訴說心境。

兩個女兒小時候，我們常出國旅行。鄰近的日本是首選，距離較近，適合全家漫遊。女兒還曾不約而同說：世界只有日本嗎？成家後的兩個女兒，後來也常到日本，尤其小女兒。

小女兒學義大利文，也去西恩那古城的大學當交換學生，半年期間，常隔天涯與母親通話。她翻譯過義大利的少年小說，在出版社擔任過編輯及行銷企畫。嫁為人妻後，專心成為家庭主婦，成為一個女兒的母親，幾乎天天和媽媽保持頻密的聯繫。

大女兒也一樣，妹妹出嫁，有了女兒後，她才有結婚的念頭。學戲劇，在廣告公司的創意部門任職的她，婚後一年有了一個男孩。育嬰假時，她正擔任創意總監，三個月的假期過後，繼續請假一年，兩年後才銷假回去公司上班。事業心強的她，成為母親後，在家庭的角色更重了。雖然不像妹妹一樣，每天和媽媽通電話，但也經常聯繫。

暑假，他們一家三口和公公、婆婆去澳洲旅遊十天，日日都捎信息給媽媽。作為女兒父親的我，看著女兒和媽媽的親情連結，偶爾也從妻子的手機聽女兒的聲音，感到寬慰。

小女兒出嫁時，我出版一本禮物書《富士山下的搖籃曲》，以「給女兒的禮物」為引題，書中收錄一首詩〈禮物〉和一封我們夫妻從富士山下河口湖一家旅館寫給兩位女兒的長信。那時，她們都還是小學生，我們夫妻出國時，勞煩阿嬤偶爾來家裡幫忙照顧。信是她們小時候父母的心情，從異國寄回台灣，留下記憶。

書中的〈禮物〉，後來寫成歌詞，多位作曲家譜成歌曲，最近以「福爾摩沙詠嘆調」為題，在國家音樂廳、屏東演藝廳和衛武營音樂廳，福爾摩沙合唱團都演唱了石青如譜作的這首歌：

我要送妳的禮物

不是黃金佮鑽石

是暗暝天頂的星

帶領妳溫柔的心

我嘛要送妳

早時窗仔口的日頭光

每一日用溫暖的手妳叫醒

我嘛要送妳風中的百合花

這比所羅門王的榮華富貴擱卡珍貴

照著人生的純潔佮美麗

有星有日頭光有百合花

有朋友的祝福親像詩

有親人的疼惜佮愛

希望恁會起造好將來

──〈禮物〉

大女兒結婚時，選擇在沖繩那霸辦婚禮，兩家親友大約五十人順道去旅行。我特別出版一本《幸福手帖》，以書帖呈現了一首詩。我以「給女兒的信物」為引題，以十五則「幸福是……」列舉我的寄語：

幸福是

黑暗時

有人為你點亮一盞燈火

幸福是

在海邊

看船隻自由航向遠方

幸福是

夜晚在山頂採摘星星

看月亮為你眨眼

幸福是

餐桌有麵包

還有花

──《幸福手帖》

也許，因為只有女兒，我特別疼愛她們。從小到大，我希望她們的知識和教養能成為美好的伴侶，像她們母親一樣，在家庭也扮演兒女的呵護、引領角色。看著孫女孫兒出生、成長，相映的是做父母的我們，人生從白秋走向玄冬。

常說，女兒是父親前世的情人。這是說，父親疼愛女兒是天經地義。是這樣嗎？彷彿是！

妻子手機傳出的蟬鳴聲，仍在耳際。小女兒說他們隔日要從箱根去鎌倉，女兒的母親問說：會去江之島嗎？我們曾在那裡留下旅遊行跡。

而大女兒一家或許正帶著要上小學的兒子去游泳吧。