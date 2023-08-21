路寒袖／光把我們淹得好深——華格納歌劇《崔斯坦與伊索德》第二幕
狩獵者騎上矯健的狐疑
踏碎虛矯的靜謐
傲慢的身影是黑夜的披風
正漫無邊際的籠罩大地
國王的人馬屏息來到了
猜忌最濃密的地方
在此悄悄折返
騙過了激情的月光
猶如一支倒鉤的箭鏃
倏忽地射進月亮的心臟
號角吹醒了死亡之神
死神之手推開重生的門
光把我們淹得好深呀
無論怎麼奮力的泅游
解脫，始終在
難以企及的彼岸
決定裸裎面對命運吧
讓祂看看，我們有多真
或者，命運
為何還不拔劍呢
我的心跟月一樣亮
來，瞄準了沒
刺過來吧
告訴你
我憤恨的血將是
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