路寒袖／光把我們淹得好深——華格納歌劇《崔斯坦與伊索德》第二幕

狩獵者騎上矯健的狐疑

踏碎虛矯的靜謐

傲慢的身影是黑夜的披風

正漫無邊際的籠罩大地

國王的人馬屏息來到了

猜忌最濃密的地方

在此悄悄折返

騙過了激情的月光

猶如一支倒鉤的箭鏃

倏忽地射進月亮的心臟

號角吹醒了死亡之神

死神之手推開重生的門

光把我們淹得好深呀

無論怎麼奮力的泅游

解脫，始終在

難以企及的彼岸

決定裸裎面對命運吧

讓祂看看，我們有多真

或者，命運

為何還不拔劍呢

我的心跟月一樣亮

來，瞄準了沒

刺過來吧

告訴你

我憤恨的血將是

海灣澎湃沸騰的新浪