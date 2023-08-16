綠蒂／出遠門的行囊
或放風心靈
或行腳遠方
行囊總要貼身隨行
如惟恐不慎遺失的珍寶
眾多看似輕盈的情緒
群聚成繁複沉甸的重量
有要讀的睡前書
有百聽不厭的戴娜‧溫納與
席琳‧狄翁
一種從未離開的遠近鄉愁
一首未竟寫的詩
一題不敢面對的選擇
一個深植在心靈深處的形影
一張沒有收信人的風景卡
一盞可供夜夢搜尋詩語的小夜燈
問風 起程何方
晨鷺無言 展翅
隨風 從身邊輕盈掠過加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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