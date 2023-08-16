綠蒂／出遠門的行囊

聯合報／ 綠蒂

或放風心靈

或行腳遠方

行囊總要貼身隨行

如惟恐不慎遺失的珍寶

眾多看似輕盈的情緒

群聚成繁複沉甸的重量

有要讀的睡前書

有百聽不厭的戴娜‧溫納與

席琳‧狄翁

一種從未離開的遠近鄉愁

一首未竟寫的詩

一題不敢面對的選擇

一個深植在心靈深處的形影

一張沒有收信人的風景卡

一盞可供夜夢搜尋詩語的小夜燈

問風　起程何方

晨鷺無言　展翅

隨風　從身邊輕盈掠過

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