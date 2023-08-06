林煥彰／我說我借時間──我沒有還
我說我用我的時間，
花在馬路上，
我說的我的時間，其實，是不對的
時間是時間的，
我只能說
我向時間借時間，我用
我的左腳和右腳，去讀馬路
也用它們來寫詩……
我向時間借時間，
我一直沒能還
我所能付出，只有借貸的利息
永遠無法還本；也許
直到有一天，我要離開這世界
或許，勉強才能說
我用我的生命，作為還本
可我又沒向時間徵求意見，
祂，同不同意
我是不知道的；
最後，最後──
如果
祂不同意，
我也只能說，我就賴著
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