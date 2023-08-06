林煥彰／我說我借時間──我沒有還

聯合報／ 林煥彰

我說我用我的時間，

花在馬路上，

我說的我的時間，其實，是不對的

時間是時間的，

我只能說

我向時間借時間，我用

我的左腳和右腳，去讀馬路

也用它們來寫詩……

我向時間借時間，

我一直沒能還

我所能付出，只有借貸的利息

永遠無法還本；也許

直到有一天，我要離開這世界

或許，勉強才能說

我用我的生命，作為還本

可我又沒向時間徵求意見，

祂，同不同意

我是不知道的；

最後，最後──

如果

祂不同意，

我也只能說，我就賴著

一走了之……

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