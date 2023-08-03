貓從地面一躍

穿過二樓玻璃窗回家

牠靜靜趴在電腦桌陪我寫詩

頭愈來愈重了

我鍵下的每個字都穿過牠

眼睛的多重宇宙

尤其魚蝦

在我哈欠連連流下的淚水中

躉繳一座海洋

黑夜將至

貓接二連三

將我團團包圍

牠們不用再放飯

只是仍習慣等待

等待是微不足道的愛

回來也是

我總是無端產生幻覺

聽見貓的聲音

想起你也曾惡作劇

躲起來喵喵叫

喵著喵著就覷寂無聲了

水田的秧苗

多像燃燼的香腳

但火的種子會結穗

思念可以溫飽

你該是一隻睏倦的大胖黑貓

將我們的家壓在腹下

窗台邊的小熊是你的肉掌

足跡一再留下證據

衣物總是不知何時沾染貓毛

我忍不住打了個大噴嚏

究竟是誰剛好

想我了呢？