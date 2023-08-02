柯嘉智／酸民
我們逕入
以唾液塗鴉
語彙遺失詞源
在散盡日光的牆上增生
蠕蠕而動的疤
阻絕門戶
沒收重力
為孤獨的人詠嘆
為漂浮的人集氣
祝福他出發，永不抵達
祝福您安眠
讓清醒的疼痛
去詰問它的閾值
噩夢掠取並且摔破
可以盛放自己的容器
黎明蒙面
伸展髖屈肌群
重拾咳嗽禮節
黑暗中延遲的波長
預告風雪的方向
不論最後從夜地
召喚出誰的電生理信號
堅定的正午遣返或者墜落
世界是易碎品
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