柯嘉智／酸民

聯合報／ 柯嘉智

我們逕入

以唾液塗鴉

語彙遺失詞源

在散盡日光的牆上增生

蠕蠕而動的疤

阻絕門戶

沒收重力

為孤獨的人詠嘆

為漂浮的人集氣

祝福他出發，永不抵達

祝福您安眠

讓清醒的疼痛

去詰問它的閾值

噩夢掠取並且摔破

可以盛放自己的容器

黎明蒙面

伸展髖屈肌群

重拾咳嗽禮節

黑暗中延遲的波長

預告風雪的方向

不論最後從夜地

召喚出誰的電生理信號

堅定的正午遣返或者墜落

世界是易碎品

我們簽到，留下咬痕

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