蔣勳／培桂堂「還至本處」——蔣勳障子紙書畫展

「培桂堂」是林懷民祖父開泰醫生1933年在新港修建的宅第，也是他行醫的診所。2016年林氏家族把祖厝捐給嘉義縣政府，成為縣定古蹟。

「培桂堂」的堂號是開泰醫師父親，前清秀才林維朝先生所定，至今大廳還懸掛著維朝先生寫的「培桂堂」橫匾，以及「培基固本貽謀遠」「桂子蘭孫衍慶長」的對聯。沒有官家宅邸的雄偉，也不是富商豪宅的華麗，培桂堂樸素平實，留給子孫如同桂花蘭花的啟示，期盼世世代代各自開出獨特的生命芬芳。

確定捐給嘉義縣政府後，家人整理近九十年積累的雜物，發現了兩卷舊障子紙，日式建築用來糊貼門窗的shoji 。

一卷已經拆封，中間有細線編織，非常殘破。另一卷很完整，前面包封的「中村製紙所」的彩色廣告還在，宣傳當時的新產品：加入玻璃纖維的紙，透過日照，障子有鑽石般光芒。

福岡八女市的中村製紙所，成立於1875年，有長久的造紙傳統，歷經好幾代經營，從手抄和紙，發展出二戰後民間大量使用的障子紙。

兩卷日本的障子紙來到遙遠的台灣南部鄉下，將近九十年後，堆在老宅一角，差點被當廢紙拋棄。

我得到這些舊紙，非常喜愛，覺得有前世緣分，也想起父親的教誨：不可隨意拋棄紙張，特別是寫過字的紙。

新冠疫情時期，我帶著這兩種紙，卜居池上龍仔尾農村。大疫蔓延，眾生驚慌。我日日誦經祈福。在紙上寫下「心無罣礙」，寫下「還至本處」，寫下「慈悲」二字。

偶然有流浪貓來農舍，睡在書桌上，我就用抄經餘墨寫生貓咪睡態。

老舊的紙，歲月沉潛，沒有新紙的火氣，墨韻深厚，真要感謝「培桂堂」留給我珍貴禮物。

用舊障子紙書寫的經句，是給大疫間眾生的祝福，如今「還至本處」，它們回到「培桂堂」，真是難得的緣分。特別感謝嘉義縣文化觀光局，新港文教基金會促成這個展覽。

●「還至本處──蔣勳培桂堂障子紙書畫展」8月3日至2024年2月25日於嘉義縣新港鄉大興路19號培桂堂展出。