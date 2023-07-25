聯副／宇文正、吳鈞堯對談「回憶與失去」

聯合報／ 聯副

中華民國筆會舉辦「筆會季刊《譯之華》論壇」，第二場於8月6日（星期日）午後兩點，邀請作家宇文正、吳鈞堯對談夏季號主題「回憶與失去」，由筆會會長廖咸浩主持。地點在紀州庵文學森林（台北市同安街107號）。免費入場，歡迎參加。免費報名網址：https://www.beclass.com/rid=274b1756464431ab27a8。（桂樨）

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