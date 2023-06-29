石頭等在路上

搬移或踢，看肉身布施

不失勇氣、不對陰晴

轉身做一個鬼臉

早到的情節經常太硬

補滿恭維、腮紅抹好

被央求持有樣品屋性格

燒水沖咖啡，只能當作型錄

遲來的故事有真道理

懂繞路，用軟柿子包裹芭樂籽

驅逐的影子曾在過往追逐

天地不需要寬敞，合身就是尺寸

風颱的林中，果實單獨面對風雲

不測時，領下來的都是悟

想起踢傷的腳跟石子

以及長成人臉的繭

有片刻留下便是好

好在，曾經的堅持與軟弱

玻璃上，風跟雨勢都明透

漸漸澄清的案情浮現我的署名