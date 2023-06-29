吳鈞堯／案情
石頭等在路上
搬移或踢，看肉身布施
不失勇氣、不對陰晴
轉身做一個鬼臉
早到的情節經常太硬
補滿恭維、腮紅抹好
被央求持有樣品屋性格
燒水沖咖啡，只能當作型錄
遲來的故事有真道理
懂繞路，用軟柿子包裹芭樂籽
驅逐的影子曾在過往追逐
天地不需要寬敞，合身就是尺寸
風颱的林中，果實單獨面對風雲
不測時，領下來的都是悟
想起踢傷的腳跟石子
以及長成人臉的繭
有片刻留下便是好
好在，曾經的堅持與軟弱
玻璃上，風跟雨勢都明透
漸漸澄清的案情浮現我的署名加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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