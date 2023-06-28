香港是個聖誕節氣氛濃厚的地方，維多利亞港的燈飾吸引了多少遊客前來觀光，大小公司都在辦年終派對。丁雯買了件淡紫小禮服，連手鐲耳環都配好了，就開始熱切關注大中公司派對日期。每次大中都不正面回應她，問到最後，大中手一攤，極不耐煩地嗆：「公司何時辦趴與你無關！」過了幾天他在與丁雯不關痛癢的對話中夾帶了一句：

「這次我們公司不打算請眷屬。」丁雯緊迫盯人：「不請眷屬是因為你今年業績不好？」「我難道還需要向你報告業績？」大中像是被擊中要害，嗓門提高八度。

有了年紀似乎就忘了形象，丁雯也厲聲回嗆。最後大中勃然大怒，用力拍桌，這才結束兩人之間的舌槍唇戰。

在冷戰中的他倆，各自躲在自己房間，避免再發生口角衝突。大中不但關在房裡一整天，後來又砰地一聲甩門出去了。等了好一陣子沒動靜，丁雯好奇去他房間偷看一下。不得了，已經收拾了一個黑色旅行箱，放在他床尾的矮几上。

再過了一天，大中的房間空了，黑色旅行箱也不見了，丁雯正瞎猜大中去了哪裡，忽然接到女兒從舊金山打來的電話：

「老爸怎麼可以不事先通知一聲就來了美國？怎麼到舊金山國際機場才打電話通知我他人到了？說半小時要到我家？如果我家裡剛巧有男人在，那不是尷尬萬分嗎？你們多少要尊重我的隱私吧？我早就是成人了呀！」

女兒住的公寓屬大中名下，多年前，女兒要求大中將買來想出租給外人的房子租給她，說她會付房租。結果人馬上搬進來，房租可沒付過。

雖然丁雯在生大中的氣，但接到電話，她並沒完全站在女兒這邊。「哦！原來大中飛去了美國，他真是錢多了！越洋飛行當作島內旅遊？」丁雯繼續嘀咕著。

放下電話，丁雯自問：「我們婚姻該出了大問題？不能繼續矇騙自己吧？」

「我會不會是貪逸惡勞懶得改變生活型態？懶得打離婚官司所以還賴在這裡吧？」

八天過去，大中回家，一句解釋都沒有，就忙著上班，開會，好像什麼事都沒有發生過，丁雯也假裝什麼事都沒發生過，繼續過日子，只是心中的鬱結更緊了。

「丁雯你在聽我講話嗎？」惠玲繼續分享她的新戀情。

「我這次除了回台探望老母，也要和Patric結伴遊亞洲喔。明天在香港國際機場接了他的飛機，我們將一起暢遊越南下龍灣、峴港，胡志明一帶。」「我在台灣已經去醫美診所，做皮秒雷射，又打玻尿酸拯救淚溝。你知道Patric小我六歲， 我要儘量維持住我的臉，保持年輕。老外對我們亞洲女人有神祕的迷戀，又搞不清楚我們的年齡，總以為我們都很年輕。」

「丁雯你在聽我講話嗎？」

「聽著呢，你好好『狩』住你的小獵物。享受追逐與被追逐的新日子。」

惠玲與丁雯的餐敘結束了，丁雯再次望向窗外的春華滿院，青山隱隱。她還是最懷念與惠玲初相識的時光，彼時兩人都沒有太多的人生經驗，他們都單純地用心用力經營著自己的小家庭。

餐廳外，惠玲與丁雯長長擁抱，揮手，轉身，兩人又各自天涯分道。丁雯信步走過崇光百貨，走向怡東飯店後面一些小小商場。沿路人潮洶湧，人聲雜沓，有聚首，有別離。紅色電車，叮叮叮叮地穿街越道，不管下一站是什麼，就一直往前，再往前。

而北國的獵鹿季即將開跑。（下）