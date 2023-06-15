人在沒有視覺化之前，假想的所有會被沉澱在腦海中，那是一種距離感，更像是尚未祛魅。說了許久的人工智慧議題漸漸地挑戰著人與非人的界線，在哲學上面臨到新的拓展與趨勢，或又再次扣回核心提問──人是什麼？也許可以將這句子延長。

有個迷人的說法是，記憶賦予任何存在的可能。失眠的晚上，我的腦袋瓜翻攪著這份思索，記憶如何裁量，那是因為只有人能經驗嗎，好像並非完全如此，我們現在所談的廣義經驗，假如不牽涉感官問題，人與機械相似的地方就是能夠估算、儲存然後理解數據，數據會被量化，成為判斷的基礎，最大差異僅在於一是有機體、另一是無機物。這遙想把我慢慢拉進初想的原點，越來越深、越來越透徹──思緒一指尖落入那些被忘卻的片刻，仿若感覺它們以新的方式被重組：被晨光灑落的檸檬再次鮮豔、車過即景因為滂沱而被緩慢映照……

記憶被遮蔽的地方，柔焦、濕糊，添補回去的時常交錯，我感覺到自身的一種精密，或說這精密因為不那麼精確便重新臆想，進而造出嶄新，迷夢一樣。聽德布西的音樂時，我會將譜遮蓋起來，為了不被俘去美好的想像，先把這些細節按在一旁。