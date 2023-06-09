詹澈／觀觀世音菩薩像

聯合報／ 詹澈

應是被遺忘的星群在閃爍光芒

刺眼的光裡礙眼的淚

寺廟角落，小小後花園

排列著被遺棄的各種神像，喜怒不一

堆疊擁擠，互相細語著什麼──

它們不知來自何方又走了多遠的路

讓遊子的心浪子的情停駐，敬畏觀望

都被主人遺棄又等著新的主人

再被收養收買收編前，會有伯樂來供奉嗎？

失望怨懟空洞的眼神，對視長眉垂眼的慈悲

銅鑄的都已被認領供奉，或被熔爐他用？

再鑄變身為銅爐銅幣銅鑼，或炮彈？

經過攝氏一千度以上燒瓷的返照迴光

木雕的只剩一尊觀世音菩薩，在樹影下

想念曾是一棵樹的前生──

它站著，有楚腰纖細的線條，光線斜肩

遊子曾經夢境中的倩影，哦，思無邪

想那是紅楊木千年不死，死後千年不倒

倒下千年不朽，再被雕站在這裡，餘香猶存

誰聽見紅楊木，在沙漠中嗚嗚作響──

那聲音：「初於聞中，入流亡所……」三千哩路

也參悟不透的叮嚀。請不要再站著

請坐，請坐下來，開口說一句話

流星般輪迴再來的遊子

刺眼的光裡懺悔的淚

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