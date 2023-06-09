詹澈／觀觀世音菩薩像
應是被遺忘的星群在閃爍光芒
刺眼的光裡礙眼的淚
寺廟角落，小小後花園
排列著被遺棄的各種神像，喜怒不一
堆疊擁擠，互相細語著什麼──
它們不知來自何方又走了多遠的路
讓遊子的心浪子的情停駐，敬畏觀望
都被主人遺棄又等著新的主人
再被收養收買收編前，會有伯樂來供奉嗎？
失望怨懟空洞的眼神，對視長眉垂眼的慈悲
銅鑄的都已被認領供奉，或被熔爐他用？
再鑄變身為銅爐銅幣銅鑼，或炮彈？
經過攝氏一千度以上燒瓷的返照迴光
木雕的只剩一尊觀世音菩薩，在樹影下
想念曾是一棵樹的前生──
它站著，有楚腰纖細的線條，光線斜肩
遊子曾經夢境中的倩影，哦，思無邪
想那是紅楊木千年不死，死後千年不倒
倒下千年不朽，再被雕站在這裡，餘香猶存
誰聽見紅楊木，在沙漠中嗚嗚作響──
那聲音：「初於聞中，入流亡所……」三千哩路
也參悟不透的叮嚀。請不要再站著
請坐，請坐下來，開口說一句話
流星般輪迴再來的遊子
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