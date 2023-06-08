琹川／時光如河
1
他們赤腳步入水中
將青春的水花踢得笑聲四濺
他們相依岸邊呢喃細語
以指尖在水面寫下閃爍星句
此時悄無聲息的風
帶來了玫瑰花香也帶走了紅顏
2
鏡頭尋找光陰的細節
細節是牆邊花朵綻放的煙火
沉眠許久的故園水聲被喚醒
此時言語是一隻貓
睜著瞳孔縮小又放大的藍眼睛
幽靈般尋索昨日跳躍的魚群
3
仰望是一條河流
懸掛半空中的一疋紙
前身曾是一棵構樹
收集著禽鳥來訪的歌聲
蝴蝶飛過的浪漫抒情
在起伏的一疋紙上
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