1

他們赤腳步入水中

將青春的水花踢得笑聲四濺

他們相依岸邊呢喃細語

以指尖在水面寫下閃爍星句

此時悄無聲息的風

帶來了玫瑰花香也帶走了紅顏

2

鏡頭尋找光陰的細節

細節是牆邊花朵綻放的煙火

沉眠許久的故園水聲被喚醒

此時言語是一隻貓

睜著瞳孔縮小又放大的藍眼睛

幽靈般尋索昨日跳躍的魚群

3

仰望是一條河流

懸掛半空中的一疋紙

前身曾是一棵構樹

收集著禽鳥來訪的歌聲

蝴蝶飛過的浪漫抒情

在起伏的一疋紙上

我閱讀著流動其上的光影