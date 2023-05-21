陳家帶／雕刻台灣──挽歌送朱銘

聯合報／ 陳家帶

和光影同步的金山美館

在綠地灰石之間

朱銘刻正上檔

雨日傘  晴日亦傘

模擬行軍  遇見

頂天立地的太極十字手

雍然廓然  虛實辯證

遙指東方祕境──

酒旗招風的桃花源

金、木、水、火、土

五行大塊

都在斧劈刀吻的天工下

捲起千噚雪、萬仞山

善紛紛  惡亦紛紛

人間道穿越以日月車輦

汗刻血鑿的每一寸

真跡  限量  絕版

在無法複製的時間中泅泳

大師謝幕時分

背後浮雕映現的山海極品

果然是番薯台灣

美學高空變幻不息的朱銘

在青銅肖楠之間

永不下檔

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