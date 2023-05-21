陳家帶／雕刻台灣──挽歌送朱銘
和光影同步的金山美館
在綠地灰石之間
朱銘刻正上檔
雨日傘 晴日亦傘
模擬行軍 遇見
頂天立地的太極十字手
雍然廓然 虛實辯證
遙指東方祕境──
酒旗招風的桃花源
金、木、水、火、土
五行大塊
都在斧劈刀吻的天工下
捲起千噚雪、萬仞山
善紛紛 惡亦紛紛
人間道穿越以日月車輦
汗刻血鑿的每一寸
真跡 限量 絕版
在無法複製的時間中泅泳
大師謝幕時分
背後浮雕映現的山海極品
果然是番薯台灣
美學高空變幻不息的朱銘
在青銅肖楠之間
永不下檔
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