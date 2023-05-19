劉靜娟／語言的吸收
皮蛋100箍五粒，200箍加一粒，11粒；我講買200箍。賣皮蛋的中年人真誠意，用指頭仔一粒一粒擉（tia̍k，彈），替我選較（khiū，有彈性）的。
我目睭看邊仔的鹹鴨卵，問伊鹹鴨卵按怎賣？100箍七粒。鹹鴨卵炒金瓜、苦瓜和豆腐攏真好用；我就按呢問：「會當兩粒皮蛋換三粒鹹鴨卵無？」
伊講好，「我有較食虧，毋過，損失的我家己吸收。」
我心算一下，伊減趁的，差不多兩箍。
紲落去買洗碗的巾仔，聽著老闆共一个人客講，有蓋的玻璃碗起價矣，「我算你原價，損失的成本我家己吸收。」
佇菜市仔，短短幾步路就聽著兩个生理人講「吸收」。
敢講這陣逐家講話攏遮爾（tsiah-nī，這麼）專業、遮爾文？以前講白話是按呢：「好啦，我食一點仔虧無要緊。」「算你原價，後遍愛閣來共我交關喔。」
佇媒體頂頭，「吸收」這个詞就時常出現。可比：伊予黑道吸收去做細漢的；伊予詐騙集團吸收去做車手；彼位退休將官予中國吸收去做情報工作，伊閣吸收幾若个同僚去做間諜。
這款「吸收」普遍毋是好代誌；毋捌聽過人講「伊予老師吸收去做助教」「伊予彼間大公司吸收去做財務課長」。
日常生活，講「吸收」上合理的是：「這个囡仔毋是袂食，哪會遮爾瘦？敢講營養攏無吸收？」閣有，「老歲仔人，隨聽隨袂記得，學啥攏僫（不易）吸收。」
不過，語言本來就不時咧「吸收」新的詞；聽久，讀久，逐家綴（tuè，跟）咧進化也真自然。這陣，阮講人外表好，毋是會講「伊的顏值真懸（高）」？若欲呵咾一對情人一个媠、一个緣投，簡單「兩人的顏值攏懸」就好勢矣。
用「指數」來代替「程度」嘛較有綴（tuè，跟）著時代。可比「痛的指數」、「好食的指數」；早起，我猶佇公車頂頭，聽著人講某乜人「顧人怨的指數有夠懸」呢。
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