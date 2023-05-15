宋明煒／天使

聯合報／ 宋明煒

從夢裡醒來，我依稀記得妳如折翼天使

小心藏在人群中，如黑白電影裡的一點豆蔻紅

轉眼間漫天白雪飛舞，夢破碎成符號

像融雪的冰，流淌進清晨的哀愁

每天這一次又一次的醒來

一顆又一顆恆星寂滅

我只能起床，走進摺紙搭建的日常生活

小心轉身，不觸碰那些寫滿咒語的牆壁

在白茫茫的一天裡

我沒有影子的身後

無處藏夢中的心事

天光沒有熱度

卻無處不在

漫長的白晝如一個龐大帝國那樣難以走完

我眼前有無處不在空白的紙頁

卻無法寫下妳的名字

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
慢慢讀，詩

逛書店

焦慮，請慢用：輸了還跟你說謝謝，說服對手的7堂課

NT$ 266

民宿經營管理實務：經營管理入門操作祕笈

NT$ 400

從「匯率」看經濟：看懂股匯市與國際連動，學會投資理財

NT$ 340

大會計師教你從財報數字看懂經營本質【增訂版．全新案例】

NT$ 294

延伸閱讀

朱德庸／here+there=朱德庸

陳克華／一篇被拒絕刊登的評審感言

陳姵穎／以記者之眼還原關鍵現場

徐望雲／告別瘂弦，在深秋

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。