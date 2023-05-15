從夢裡醒來，我依稀記得妳如折翼天使

小心藏在人群中，如黑白電影裡的一點豆蔻紅

轉眼間漫天白雪飛舞，夢破碎成符號

像融雪的冰，流淌進清晨的哀愁

每天這一次又一次的醒來

一顆又一顆恆星寂滅

我只能起床，走進摺紙搭建的日常生活

小心轉身，不觸碰那些寫滿咒語的牆壁

在白茫茫的一天裡

我沒有影子的身後

無處藏夢中的心事

天光沒有熱度

卻無處不在

漫長的白晝如一個龐大帝國那樣難以走完

我眼前有無處不在空白的紙頁

卻無法寫下妳的名字