宋明煒／天使
從夢裡醒來，我依稀記得妳如折翼天使
小心藏在人群中，如黑白電影裡的一點豆蔻紅
轉眼間漫天白雪飛舞，夢破碎成符號
像融雪的冰，流淌進清晨的哀愁
每天這一次又一次的醒來
一顆又一顆恆星寂滅
我只能起床，走進摺紙搭建的日常生活
小心轉身，不觸碰那些寫滿咒語的牆壁
在白茫茫的一天裡
我沒有影子的身後
無處藏夢中的心事
天光沒有熱度
卻無處不在
漫長的白晝如一個龐大帝國那樣難以走完
我眼前有無處不在空白的紙頁
卻無法寫下妳的名字加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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