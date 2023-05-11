愛羅／明明一樣的五月──致母親
明明一樣的五月
風涼涼的，一陣一陣
吹得彎彎繞繞地沒句真話
好似每個五的同音字
都夾帶著「無」的嫌疑
無妳，無我，無任何異物
哽在胸口的發聲處
明明是五月的樣子
等來的日子
有時下雪
有時下輩子
以為，什麼都可以放
偏偏什麼都放不下
思念走到這裡
腳下的鞋笑得有些苦澀
妳的臉，貪睡起晚
暮色牽強的撲了上來
憂傷便附和著我們
像那些被時間放飛的五月
不會再見
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