愛羅／明明一樣的五月──致母親

明明一樣的五月

風涼涼的，一陣一陣

吹得彎彎繞繞地沒句真話

好似每個五的同音字

都夾帶著「無」的嫌疑

無妳，無我，無任何異物

哽在胸口的發聲處

明明是五月的樣子

等來的日子

有時下雪

有時下輩子

以為，什麼都可以放

偏偏什麼都放不下

思念走到這裡

腳下的鞋笑得有些苦澀

妳的臉，貪睡起晚

暮色牽強的撲了上來

憂傷便附和著我們

像那些被時間放飛的五月

不會再見

不會，不見