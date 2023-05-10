曾桂華／籬笆樹（下）

五月母親節當天，老太婆在佛羅里達州過完假期，返回萬錦市。當天就接到消息說，她的閨蜜露西忽然因為心肌梗塞過世。她的兒女馬上把失智中期的湯姆送去養老院，在養老院嚴重群聚感染的情況下，湯姆此去凶多吉少。

李萍看見從佛羅里達州回來的房東老太婆，開始在院子裡工作，像是吸收了佛羅里達州的天地日月精華似的，精神抖擻，渾不似八十幾歲的老人，搬重物，扛東西都難不倒她。她每天早上固定吃香蕉和柳橙，白天喝大量的牛奶和吃乳酪，儘量體力勞動和曬太陽，她看起來比以前更健壯。

這讓李萍感觸很深，這場世紀大瘟疫，不知何時結束。有許多耄耋老人失去了活下去的意志，孤孤單單地死去。然而像老太婆之流卻是越挫越勇，頑強地活下去，無論如何都要過得像太平盛世一樣，她的活下去，不是為人謀福利，而是給別人帶來不幸。人生八十才開始？八十歲之後還有很長的時間可以造成別人的不幸，她的下一個目標是什麼？

一個風和日麗的下午，李萍聽見後院有嘈雜的聲音，她把落地窗的簾子拉開，和兩個兒子站在窗前向後院看。看見工人正在拆馬修釘的木板牆，已經拆得差不多了。一群工人，把很多籬笆樹的常綠樹苗運到後院，開始挖洞種樹。

馬修和海倫相繼過世之後，後院的土地房子易主了。搬進了一對年輕的警察夫婦，聽說兩人都是安大略省的OPP警察。李萍和孩子看見樹苗一棵一棵的被種起來，真是開心極了。

她和吳飛吳翔走出落地窗，去看工人們努力地挖洞種樹。期待不久的將來，藍樫鳥、黃鸝鳥、紅色主教和知更鳥又會飛回來。有夢最美，太好了！（下）