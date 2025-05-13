女性的故事從不只有一種版本。這個月，看看她們的故事...

當你翻開她們的故事，就像看見一條條優美又堅毅的生命軌跡－有人為愛所傷、有人為母則剛、有人困於當下、有人勇敢前行。這個月，琅琅原創精選5部女性視角作品，或許是他人的縮影、又或是自己內心的投影。翻閱小說，也許你會在某個段落，看見自己。聯合線上旗下的內容創作平台「琅琅原創」，擁有萬本小說量，想看的故事類型通通有，每月精選人氣推薦作品，邀讀者挑戰追更閱讀不間斷。想搜更多好書？歡迎下方留言，告訴我們您喜歡的故事題材！（編按）

書名：《惡意的夏天》 作者：秧禾









書名：《心懷天下-我的俠女夫人》 作者：荏君

小靈意外穿越至古代世界，實現了她懷抱的俠女夢。卻意外重逢來自現代的故人，使她對這片陌生時空產生了依戀。且隨著與少主之間的情愫悄然萌芽，內心出現矛盾與掙扎。得知有機會返回現代，她陷入了兩難：是回到父母身邊，還是為了愛情、為理想選擇留下？……看更多















書名：《我們》 作者：岱楨

故事描述著林慧心、陳佩珍、于則菲與肖如虹四位女性的生命歷程。她們在家庭、職場與人際關係中，經歷著各自的掙扎與成長，展現出女性在現代社會中面對挑戰時的堅韌與勇氣。故事以細膩的筆觸描繪她們的情感糾葛與生活轉折，呈現出真實而動人的女性群像……看更多















書名：《那個年代，繁華‧動盪(1930~1945)》 作者：夏昀光

一位傳統的本島女孩，歷經日治時期後段的青春歲月。在戰火的洗禮下，歷經恩情的栽培、友情的付出、愛情的起落、親情的聚首與別離，蛻變成一位成熟的年輕女性。她，不再猶豫，堅定自己的抉擇，義無反顧的繼續向前邁進……看更多

















書名：《迴嬰》 作者：蝕鶼

職業婦女喬欣在坐完月子後重返職場，某日透過監視器發現兒子口鼻被棉被覆蓋，丈夫卻沉迷於電玩毫無察覺。她急忙趕回家，卻發現兒子已經失蹤，同時自己陷入無限輪迴的時空中－那個丈夫沉迷的遊戲關卡。在這場現實與虛擬交錯的旅程中，喬欣試圖找回兒子，也重新審視自己的婚姻與人生選擇……看更多









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