《追殺闆闆》當VTuber遇上XR電影 「極深空計畫」帶你穿越1930大稻埕

全球智慧型手機與虛擬實境平台及生態系創新領導者 HTC（宏達國際電子股份有限公司，以下簡稱「HTC」）旗下內容品牌VIVE ORIGINALS娛樂品牌BEATDAY致力於打造創新作品，並為觀眾帶來非凡的娛樂體驗。VIVE ORIGINALS製作VR電影屢獲國際影展肯定，今年再度攜手春魚創意旗下VTuber「極深空計畫」，結合 XR沉浸式技術、VIVE大場域實景娛樂（Location-Based Entertainment, LBE）多人體驗機制，打破線上與線下界線，開創虛擬偶像演出新型態，於正式首映前釋出限量300席《追殺闆闆》XR音樂電影搶先特映，凡購買者再加贈《第一樂章》音樂會，6月10日起於BEATDAY正式啟售。

HTC VIVE大場域實景娛樂（Location-Based Entertainment, LBE）技術，能夠在大規模空間內提供觀眾高解析度、低延遲的沉浸式體驗，HTC近年運用此技術推出的作品《消失的法老Horizon of Khufu－胡夫金字塔沉浸式探索體驗展》、《巴黎聖母院》在世界各地大放異彩，創造文化地景沉浸式體驗新趨勢。本次HTC VIVE ORIGINALS則首次結合VTuber娛樂、流行音樂與電影，加入劇情敘事、角色互動，並復刻台灣經典歷史場景，為全球XR與虛擬偶像產業整合立下新標竿。

沉浸式XR音樂電影《追殺闆闆》正式首映前，釋出限量300席特映，讓觀眾得以搶先於高雄棧柒庫VIVELAND 45分鐘完整體驗，與VTuber極深空計畫成員厄倫蒂兒、涅默、埃穆亞、熙歌共同穿越至1930年代大稻埕展開任務。電影內容融合大場域實景娛樂技術、3D 6DoF（六自由度）定位追蹤等技術，讓多位觀眾能同步參與體驗互動劇情，並且可在8月份進一步以3D 6DoF（六自由度）全視角線上演唱會形式享受《第一樂章》線上音樂會，感受「極深空計畫」另一種風情的音樂演出，一炮雙響夏日雙重體驗。

HTC VIVE ORIGINALS總經理劉思銘表示：「我們是全世界第一個把VTuber做成大場域體感音樂電影，其中不僅使用虛擬技術建構場景與體驗走動地圖平台，更運用VTuber IP的演出與角色魅力，引導觀眾參與劇情，實現科技、娛樂、歷史文化的混合形娛樂創新內容。」

《追殺闆闆》由春魚創意旗下人氣 VTuber 團體「極深空計畫」首次擔綱演出。圖/VIVE ORIGINLAS提供

《追殺闆闆》XR音樂電影故事講述「極深空計畫」的老闆「闆闆」神秘失蹤，只留下幾張泛黃的照片和昭和時期的火車票，「極深空計畫」成員為尋找線索而搭上昭和時期列車，穿越至1930年代的大稻埕展開冒險。觀眾將在虛擬場景中與極深空計畫的厄倫蒂兒、涅默、埃穆亞、熙歌並肩同行，透過演出互動逐步解開劇情謎團，並共同完成音樂演出。美術設計忠實重現當年街區樣貌，包含永樂座、太平町、茶館與花布街等地標，導入大量文化元素與歷史考據，強化沉浸感與文化深度。

BEATDAY X 「極深空計畫」夏日雙重體驗，受文化部文化黑潮之XR沉浸式影像創作補助金支持，《追殺闆闆》XR音樂電影限量300席， 7/18(五)-7/20(日)於高雄棧柒庫VIVELAND搶先特映；《第一樂章》線上音樂會 8/15(五)、8/17(日)在BEATDAY平台演出，立即購票到BEATDAY👉搶購《追殺闆闆》

HTC重磅推出VTuber《追殺闆闆》音樂電影、《第一樂章》線上音樂會。圖/VIVE ORIGINLAS提供

《追殺闆闆》XR音樂電影6 10正式啟售，將於高雄搶先特映。圖/VIVE ORIGINLAS提供

BEATDAY X 「極深空計畫」夏日雙重體驗將領觀眾穿越時空1930年代大稻埕。圖/VIVE ORIGINLAS提供