《八洞妖》VR創新演繹布袋戲 挺進全球動畫殿堂安錫影展

全球動畫界年度盛事——法國「安錫國際動畫影展暨市場展」(Annecy International Animation Film Festival and Market) 即將盛大揭幕,其中影展將於 6 月 8 日至 14 日登場,市場展則於 6 月 10 日至 13 日舉行。

以臺灣布袋戲為題材的《八洞妖》入圍影展 VR Works 競賽單元,沉浸式體驗企劃《心靈永動機》入選市場展官方提案單元(Mifa Pitches),動畫短片《山海譯本》則入選市場展官方學生提案單元(Mifa Student Pitch)。文化內容策進院(文策院)今年持續於市場展設立臺灣館,並與主辦方合作舉辦「臺灣提案專場」,精選五部潛力企劃向國際業者推介,協助臺灣團隊拓展跨國合作機會。

入圍影展 VR Works 競賽單元的《八洞妖》,由動畫公司光點吉樹製作、導演劉育樹執導,以童年記憶中的布袋戲為靈感,結合了傳統技藝與 VR 、動畫技術,將現場野台表演與迷幻虛擬世界巧妙融合,為傳統戲曲注入了科技想像,打造出全新 VR 沉浸式體驗。《八洞妖》曾獲選文策院「2023 市場導向之未來內容支持計畫」,並入選 2024 年邁阿密 FilmGate VR 互動媒體節,目前正於文策院與紐約 MoMI (Museum of the Moving Image) 共同策劃的臺灣 VR 特展 “Portals of Solitude: Virtual Experiences from Taiwan” 中展出。

官方提案單元的沉浸式體驗類別中,唯一亞洲入選案《心靈永動機》為導演吳德淳之作,透過精美紙雕、3D 動畫與 VR 設計,帶領觀眾跟隨末世中的小鐵偶與五色鳥,展開一段躲避獵人追捕的流浪旅程,為觀眾帶來嶄新的視覺與互動體驗。

官方學生提案單元共遴選八組學生作品,其中由黃芊雅執導、代表國立臺北藝術大學參與的《山海譯本》躋身行列。作品以定格動畫搭配華麗視覺風格呈現荒野之聲,在實驗性與商業潛力間取得巧妙平衡。該單元專為動畫學生設計,旨在發掘新生代創作人才,並透過業界專家講評與交流活動,為學生動畫創作職涯提供實質助力。

《八洞妖》入選 2025 年法國安錫國際動畫影展 「VR Works」競賽單元。圖/文策院提供

「臺灣提案專場」精選五組臺灣團隊展示其企劃,本屆入選作品涵蓋奇幻、驚悚、科幻、成長等多元題材,包括:《極樂:宇宙之前盡頭之後》,集結金馬導演邱立偉、金鐘入圍導演劉育樹等六位導演,創作六則獨立故事,探討科技世界的冷酷與人性溫度;《長跑少年》由曾參與金馬最佳動畫《幸福路上》的黃士銘執導,改編自作家張英珉同名得獎小說;導演廖玳佑的《山中巫歌》則融合了臺灣原住民神話與靈魂觀;李湧瑞的《往生:迴轉壽屍》,描述一位靈魂誤闖陰界的幫派少年展開的救贖之路;以及由金馬動畫導演徐國峰(拉瓦)執導的《怪怪清理師》,藉由四位整理師在神秘自然現象中解決各種荒謬混亂的任務,打造寓教於樂的國際兒童 IP。其中《長跑少年》、《山中巫歌》、《往生:迴轉壽屍》、《怪怪清理師》皆曾獲文策院「內容開發專案計畫 - 前期開發支持」(CCDP)。

今年臺灣館共收錄 31 家業者、47 件作品,包含首部登上 Netflix 的臺灣動畫《勇者動畫系列》的第二季、動畫影集《小梅&穿穿》、《神仙寶貝救援隊》、《芽芽樂團》、《小黑啤美食大冒險》,以及動畫長片《諸葛四郎 - 大戰魔鬼黨》、2024年 TCCF 提案大會首獎得主《雲影傳說》等作品,展現臺灣動畫的多元題材及豐富創作。此外,臺灣館也與各國機構安排活動,將與來自紐西蘭、智利、澳洲、日本、菲律賓等國業者進行媒合交流,協助臺灣業者拓展國際人脈,促進合作機會。

文策院副院長張文櫻表示,很高興看到臺灣團隊一次次用創意驚艷國際。從結合傳統布袋戲或紙雕與動畫的 VR 作品,到以原住民神話、科技奇想、臺灣兒童文學為題材的企劃,都展現出臺灣創作者獨特的敘事魅力。文策院將持續透過人才培育與市場拓展支持,陪伴更多優秀作品走向世界,讓臺灣動畫在國際舞台上持續發光。

安錫國際動畫影展暨市場展之臺灣作品造勢獲文化部影視及流行音樂產業局支持,向國際展示臺灣動畫能量與人才。👉文策院「安錫國際動畫市場展」參展作品型錄

《心靈永動機》入選 2025 年法國安錫國際動畫市場展官方提案單元(Mifa Pitches)。圖/文策院提供