文策院聯手馬來西亞「TAIWAN IP EXPO」10 臺灣角色IP搶攻東南亞市場

看準馬來西亞角色 IP 新興市場的潛力,文策院首度於馬來西亞舉辦「TAIWAN IP EXPO」,邀請 10 個臺灣角色品牌進駐當地最具人潮的雙威金字塔購物中心,以「小型文博會」的概念策劃為期 5 天的展售與商務活動,展現臺灣原創 IP 的創意能量與國際商機。

此外,為深化臺馬內容產業連結,文策院與馬來西亞創意知識產權協會(MYCIP)簽署合作意向書(MOU),期許串聯協會的產業網路與資源,建立策略聯盟,加速臺灣角色品牌進入大馬市場。

活動於 29 日盛大開展,10 個臺灣角色 IP 萌翻登場,包括幾米 - 月亮忘記了、貓貓蟲咖波、鯊魚先生、小貓巴克里、doudle studio、小貓島、Kuroro 宇宙探查隊、滷沙沙、醜白兔及好想兔,集合多元的風格類型,其中最受大眾喜愛的貓及兔子角色正符大馬 IP 市場的需求。除了琳琅滿目的周邊商品,現場也設置了吸睛的大型展示牆與 IP 人偶,邀請民眾打卡互動,帶動人氣買氣雙雙升溫。開展首日即引來參觀人潮,民眾興奮與人偶合影。

在馬來西亞,百貨商場是家庭與年輕人日常最主要的消遣去處,每逢假日人潮更是絡繹不絕,而對品牌業者來說,則是最佳的舞台與試驗場。這次「TAIWAN IP EXPO」特別選址在當地指標性的大型購物中心──雙威金字塔,預期五天展期參觀人數上看一萬人次,讓臺灣業者接觸廣大消費者,掌握市場反應。而規劃上則參照文博會,結合 to C (對消費者)與 to B (對企業): to C 方面透過展示與銷售,拓展當地客群;to B 方面則與當地企業公會合作,策略性邀請企業代表到場洽商,藉由活動現場直接呈現臺灣品牌的展銷實力,提升合作意願與信心。

文策院首度於馬來西亞舉辦「TAIWAN IP EXPO」,匯集 10 個人氣臺灣角色品牌。圖/文策院提供

馬來西亞的 IP 領域與中小企業、零售商緊密相連,其中 MYCIP 與當地的零售商協會及各大企業公會皆密切合作,形成龐大的產業網路,如同品牌進入市場的快車道。為助臺灣品牌深入大馬市場,文策院與 MYCIP 建立合作關係,推動臺馬業界交流,透過市場顧問、行銷協力或其他支持方案,促進授權、出版、動畫等 IP 相關領域的產業合作,創造更多商業機會。

文策院副院長張文櫻表示,馬來西亞的中小企業對新的角色 IP 湧現需求,是臺灣品牌打進大馬市場的好機會,也樂見臺灣角色 IP 於活動現場深獲大馬民眾喜愛。文策院除與 MYCIP 展開合作,也將積極連結更多當地企業夥伴如馬來西亞中小企業公會,期望媒合潛力夥伴促成更多臺灣角色授權合作,塑造「臺灣 IP」的品牌口碑。

MYCIP 會長劉少鳴指出,馬來西亞為多元種族社會,臺灣 IP 多年來已在當地累積可觀的華語客群,在社群平台上,馬來西亞常為臺灣角色的第二大粉絲族群,為拓展大馬市場奠定了基礎與優勢,未來只要在地化並推出英語內容,便可進一步拓展至當地龐大的英語人口。此外,馬來西亞動畫產業競爭激烈,原創內容開發成本高,若能與發展成熟的臺灣角色 IP 合作,將達事半功倍之效,期盼未來與文策院攜手促成雙邊產業合作。

東南亞市場內容產業近年蓬勃發展,文策院去年於泰國辦理角色授權推介媒合會及期間限定展,開啟臺灣品牌進軍新南向市場的大門。同時,文策院透過文博會國際買家團,洞察馬來西亞對角色 IP 的新興需求,並連結協會夥伴,今年隨即啟動展銷計畫,布局當地通路。未來文策院將持續擴展國際夥伴網路,助臺灣業者精準對接海外需求,搶佔全球商機。

文策院與多家馬來西亞企業商業公會合作,廣邀當地企業到場洽商,期盼促成臺馬更多授權合作。圖/文策院提供

文策院與馬來西亞創意知識產權協會(MYCIP)簽署MOU:文策院全球市場處蘇淑冠處長(左)、馬來西亞通訊部 YB 張念群副部長(中)、MYCIP 劉少鳴會長(右)。圖/文策院提供

活動特別規劃展示區,吸引民眾拍照打卡。圖/文策院提供

活動特別選址在當地指標性的雙威金字塔購物中心,開展首日即引來參觀人潮。圖/文策院提供