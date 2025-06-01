《冥婚》跨越生死的愛？祖先冤魂糾纏百年怨念難了

由印尼新生代實力女星祖爾法馬哈拉尼（Zulfa Maharani）領銜主演；《鬼搖靈2：陰語陣陣》幕後團隊全新打造的年度懼作《冥婚》（英文片名：The Butterfly House）即將在台上映。

故事描述一對情侶正籌備著婚禮，但男友唯一的親人卻突然去世，兩人回到男友老家處理後事，並決定在這裡拍攝婚紗照。過程中，他們遇上了屋裡日佔時期祖先的靈魂，這個家令人不安的黑暗歷史即將被揭開……。《冥婚》首映後引起了廣泛關注及討論，並將在亞洲多個國家陸續上映，劇中融合華人習俗與印尼文化的主題相當令觀眾好奇。《冥婚》6月13日全台上映。

恐怖片的拍攝現場不乏無法解釋的靈異故事，尤其《冥婚》開拍時正值農曆七月，讓在場的工作人員和演員們更加注意自己的言行。飾演男主角薩利姆的摩根歐伊（Morgan Oey）就提到，劇組將場景布置得相當寫實：「有神壇和各式道具，就像在進行一場真正的儀式。老實說我還蠻害怕的。」就連劇中所背誦的咒語也是真槍實彈上陣：「但我沒有完整唸完，因為怕會召來真正的鬼魂。」

摩根歐伊透露在拍其中一場戲時，突然聽到屋頂上傳來莫名聲響，他意識到即使咒語沒有完成，還是產生了效果，讓他一陣後怕。演員們也聽從專家的建議，在下戲返家後洗鹽水浴淨化身心。

《冥婚》。圖/車庫娛樂提供

《冥婚》以華人特殊的「鬼婚」為主軸，講述了跨越數十年的恐怖愛情故事，本身具有華裔身分的摩根歐伊說：「對於年輕一代，甚至是我這個年紀來說已經很少接觸了。我有聽說過冥婚，但不太了解細節，所以自己做了點功課，還去問父母，也跟導演聊了很多。」直言《冥婚》探討的這個主題很有趣，不單純為嚇人而拍，依然具有厚重的戲劇性。

製片派翠西亞（Patricia Gunadi）也表示《冥婚》不借助Jump Scare，而是著重於氣氛的營造與劇情鋪陳，帶出全新「優雅的恐怖」。導演保羅阿古斯塔（Paul Agusta）強調儘管以華人文化作為包裝，但劇情傳遞的訊息具有普世性：「這部電影有強烈的情感色彩，講述了祖先信仰如何與個人慾望發生衝突。」讓人相當期待。

在《冥婚》的預告中，可以聽到背景傳來曲風復古的一首中文老歌，歌詞訴說著一段關於墜入愛河的蝴蝶令人傷悲的心碎故事，讓人意想不到的是這首歌竟然是由印尼女團「Cherrybelle」前成員「Gigi」布里吉塔辛西婭（Brigitta Cynthia）所演唱的，Gigi表示自己小學時有學過中文，能夠說但無法完全讀懂漢字：「這首歌本身就很棒，所以對我來說沉浸其中並不困難。」而對於她所飾演的1940年代華人女歌手一角，Gigi也是做足了準備，除了參閱相關書籍，也在研究人員的陪同下更了解電影的歷史背景：「整個過程真的很有趣，儘管拍攝的路途很漫長，而且我並不孤單。」《冥婚》6月13日蝶蝶不朽。

《冥婚》。圖/車庫娛樂提供

《冥婚》。圖/車庫娛樂提供

《冥婚》。圖/車庫娛樂提供

《冥婚》。圖/車庫娛樂提供

《冥婚》。圖/車庫娛樂提供

《冥婚》。圖/車庫娛樂提供

《冥婚》。圖/車庫娛樂提供

《冥婚》。圖/車庫娛樂提供