《私家偵探》劉冠廷嗆爆古天樂 謎團重重正邪難辨

香港電影《私家偵探》由《九龍城寨之圍城》導演鄭保瑞監製，李子俊及周汶儒聯手執導，香港天王古天樂與金馬男星劉冠廷及周秀娜共同演出，台灣將於6月18日上映。《私家偵探》公佈電影預告，可以先到古天樂查出軌查到身家性命受到威脅，更和警察劉冠廷在電影中似乎針鋒相對，劇情看來更為懸疑燒腦。

電影《私家偵探》自從公佈是古天樂和劉冠廷合作演出後，新鮮感的組合讓許多粉絲和港片迷都敲碗期待，公開電影預告，揭開電影錯綜複雜的懸案序幕。預告中，古天樂一改酷勁十足的形象，燙捲頭髮，改變維持多年的髮型，戴上黑框眼鏡，穿上洗到鬆垮變形的polo衫，化身略帶滄桑感的私家偵探，四處追查線索，直言：「我是私家偵探，我的工作就是發掘秘密。」沒想到調查他人的私生活密秘，卻捲入了離奇命案之中。

在預告中更可以見到古天樂與扮演警察的劉冠廷針鋒相對，古天樂提供命案線索，卻被劉冠廷視為嫌疑人，劉冠廷不但尾隨著他查案，似乎無所不在的緊盯著他的一舉一動，更大膽對他嗆聲說：「警察沒有什麼不可以做的。」顯得他的角色正邪難辨！兩人展開一場鬥智鬥狠的較勁，逼得古天樂不停對他落狠話，而古天樂也被調查的對象楊偲泳威脅，太太周秀娜更要鬧離婚，可說是腹背受敵，全片案中有案，謎團重重，劇情更引發觀眾好奇心。

《私家偵探》描述歐陽偉業（古天樂 飾）是一名落魄的私家偵探，委託人都是找他處理通姦、尋人、找寵物等微不足道的小案。這天他收到一宗特別的委託：一名旅行社老闆要求他調查自己的女朋友，而這名女子竟是歐陽偉業的妻子關詠心（周秀娜 飾）。歐陽偉業得知太太前往酒店後，敵不過內心煎熬，放棄正在進行的案件─為客戶尋找失蹤未婚妻的調查，趕往捉姦。沒想到客戶的未婚妻在他離開現場後被殺，原以為的普通出軌事件竟演變成謀殺案！歐陽偉業將當時發現的線索交予調查此案的警察陳康民（劉冠廷 飾）後，發現自己已陷於錯綜複雜的謎團之中，危機亦逐步逼近。為阻止兇手殺害下一個目標，他必須憑藉專業偵探的直覺力挽狂瀾。

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《私家偵探》。圖/華映娛樂提供

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