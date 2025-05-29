《阿基拉 4K數位修復版》1988最神預言動畫 疫情蔓延、奧運延期全命中

日本動畫名導大友克洋撼動世界代表作《阿基拉》（英文片名：AKIRA），將於6月24日以4K數位修復版重返全台大銀幕，本片故事描述1988年7月，東京發生大爆炸，引發第三次世界大戰。31年後—2019年，重建於東京灣上的巨型都市新東京動盪不安，宛如一個墮落腐敗的末世廢墟。在這繁華與毀滅共存的時代，對政府失去信心的絕望人民，希望能尋求「阿基拉」這股強大的力量獲得重生與救贖。某夜，飆車族老大金田和好友鐵雄意外撞上一位擁有超能力的孩子，身負重傷的鐵雄遭到軍方強行帶走，成為最新的實驗對象。被迫捲入政府陰謀的金田決定潛入軍方實驗室救出鐵雄……必看經典動畫神作《阿基拉 4K數位修復版》將於6月24日全台重返大銀幕。

《阿基拉》改編自其同名原作漫畫，動畫電影於1988年推出，製作團隊超過1300人，總作畫數超過15萬張，採用多達327種色彩，各種數據都打破當時日本動畫界紀錄。《阿基拉》也獲得許多西方媒體肯定，入選多個排行榜：《帝國雜誌》選為「影史最佳500大電影」；《Time Out》選為「50部最佳動畫電影」第16名；《IGN》選為「25部影史最佳動畫電影」第14名；《TOTAL FILM》「75部最佳動畫電影」第5名，在這份排行榜上，《阿基拉》的名次甚至超越了《超人特攻隊》、《獅子王》、《海底總動員》等好萊塢經典動畫作品。

《阿基拉》影響後世無數科幻作品，包含《攻殼機動隊》、《駭客任務》、《黑暗騎士》、《全面啟動》都有從中汲取靈感，另外，因為《阿基拉》可以說是「把擁有超能力的小孩當作武器」這個概念的鼻祖，因此廣受大眾喜愛的《雨傘學院》、《怪奇物語》等影集也算是它的後生晚輩。

《阿基拉》的內容也引發許多後世作作品致敬，尤其主角金田騎著機車緊急煞車一幕，不光是日本的《哆啦A夢》、《PUI PUI 天竺鼠車車》，甚至是好萊塢賣座恐怖片《不！》都有出現類似的橋段，就算你沒看過《阿基拉》也可能早就看過這個畫面。

《哆啦A夢》也致敬《阿基拉》裡的「金田煞車」（圖片取自X@GODZILL20011215）。圖/車庫娛樂提供

《阿基拉》最為人津津樂道的軼事之一，就是它成功預言了「2020東京奧運遭到中止」這件事。電影裡的「新東京」原本預計在2020舉辦東京奧運，卻在開幕前147天被迫中止，而現實世界裡的2020東京奧運，則是因為新冠肺炎疫情而被迫延期，驚人的巧合讓《阿基拉》在疫情期間引發不少討論，讓日本網友直呼根本是「預言」。

《阿基拉》如此廣獲好評的動畫電影，當然早早就成為好萊塢改編的目標。《阿基拉》早在2002年就售出真人版的改編權，其後包括《玩命關頭系列》林詣彬、《奧本海默》克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）、《逃出絕命鎮》喬登皮爾（Jordan Peele）等名導都曾經是導演人選，更一度傳出要由《捍衛任務系列》基努李維（Keanu Reeves）主演，但最後都無疾而終。《阿基拉》真人版最近一次的新情報是在2019年，宣布將由奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）創立的製片公司打造、《雷神索爾系列》塔伊加維迪提（Taika Waititi）執導，預計2021年5月21日在美國上映，但最後仍於2019年7月宣布無限期停拍，令全球《阿基拉》粉絲都相當惋惜。

幸好，《阿基拉》真人版在最近又露出了一線曙光。《阿基拉》真人版製片安德魯拉薩（Andrew Lazar）今年四月接受YouTube頻道「Moovy TV」訪問時，被問到：「（《阿基拉》真人版）這個計畫有任何新進度嗎？」他表示：「目前沒有新進度，但我預計幾個月後會有（新進度），我認為你可以期待在幾個月後得知新進度。」《阿基拉》的粉絲可以好好期待！必看經典動畫神作《阿基拉》將於6月24日全台重返大銀幕。

《阿基拉 4K數位修復版》。圖/車庫娛樂提供

《阿基拉 4K數位修復版》。圖/車庫娛樂提供

《阿基拉 4K數位修復版》。圖/車庫娛樂提供

《阿基拉 4K數位修復版》。圖/車庫娛樂提供

《阿基拉 4K數位修復版》。圖/車庫娛樂提供

《阿基拉 4K數位修復版》。圖/車庫娛樂提供

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《阿基拉 4K數位修復版》。圖/車庫娛樂提供