《獵金·遊戲》劉德華一句「喜歡你」讓劉以豪瞬間臉紅心跳

由天王劉德華和林小強監製，《拆彈專家》系列導演邱禮濤執導，劉德華、歐豪領銜主演，倪妮、劉以豪、黃奕、蔣夢婕、鄭則士、張晨光等強大陣容主演的金融犯罪鉅製《獵金·遊戲》，劉以豪在片中扮演協助父親張晨光公司上市的富二代，卻被股市操作害得公司差點倒閉，讓他決心和劉德華聯手上演一場王子復仇記，他笑說和劉德華一起演戲很像一場夢，有一股很奇妙的感受！

男神劉以豪在電影《獵金·遊戲》演出關鍵角色，因他父親經營的公司計畫上市，卻在股市暗盤操作下成為犧牲品，父親更大受刺激過世，讓他決定不借代價也要讓公司起死回生，而和股市資深老手劉德華及同學歐豪合作，展開一場分秒必爭的激烈商戰！

他在片中和資深實力派演員張晨光合作演出父子檔，他回憶曾經看過前輩很多作品，在等戲時間兩人也常聊天，培養演出父子的默契，「我們會東南聊到西北，生活、作品、人生都可以聊，和晨光大哥聊天很開心。」

男神劉以豪竟被天王劉德華告白「我喜歡你」，當場害羞臉紅笑場破功

除了張晨光之外，劉以豪也和天王劉德華有多場對手戲，他說：「華仔哥就是大家心中的巨星，超級偶像，也是我媽媽的偶像，和他一起拍戲真的很像一場夢，我還幫媽媽拿到了簽名，完成媽媽的夢想。」他覺得劉德華非常親切，沒有距離感，「我記得我們一起拍的第一場戲，我覺得很特別，會覺得哇！我們一起共事，會出現在同一個作品中啊！」片中劉德華協助他為家族事業翻盤復仇，一場要他選擇復仇手段的戲，劉德華聽到他的決定後，肯定的笑說：「我喜歡你」，突然被偶像告白，讓原本一臉嚴肅、眼神超殺的劉以豪竟一陣害羞，忍不住笑場破功，讓他笑說：「華仔哥的魅力真的太強大了。」

《獵金·遊戲》劉以豪。圖/華映娛樂提供

劉以豪扮演高富帥富二代坐進賽車中，差點引發幽閉空間恐懼症

劉以豪透露平日雖然對股票有興趣，但完全不了解，「股票像是某種信念和金錢遊戲，但面對股票我好像腦袋有點使不上力，很難了解。有時會聽人家說要買什麼好，但也不知道何時可以賣，我不太敢輕易嘗試。」但在片中他扮演經濟系畢業的高材生，要能流利講出很多投資相關的專業術語，「因為不是我平日生活上會用的字句，真的蠻困難的。」更有一場他必需一個人說服全場員工跳槽的場面，不但台詞多，更需具備強烈氣勢，讓他頗有壓力，「這場戲不只是說出台詞，我需要有強大的能量和自信感，才能演出說服眾人的力量，過程還是有NG了，但幸好最後能順利完成。」

還有一場讓劉以豪覺得頗為困難戲是看起來帥氣十足的從跑車中下車的畫面，他透露在拍攝時，因為跑車內的空間很狹小，身高180公分的他必需戴上安全帽坐進去，更要被左右兩邊的安全帶綁住，幾乎沒有活動的空間，加上車頂也壓了下來，讓他覺得有一股幽閉空間恐懼症快要發作之感，但下車又要有一股帥氣又輕鬆的模樣，「上下跑車都有很複雜的手續要進行，不是想像中的容易，很佩服賽車手們，我沒有承受賽車起動後的G力都那麼不舒服了，他們真的很厲害。」

《獵金·遊戲》劉德華。圖/華映娛樂提供

《獵金·遊戲》5月9日上映，《拆彈專家》系列黃金團隊全力打造

《獵金·遊戲》描述金融高才生高寒（歐豪 飾）因好友楚峰（劉以豪 飾）的家族企業「卓通」進行上市籌備，得到國際投資銀行「藍石」的實習機會，一到公司就不得副總裁海倫的重視，但首席分析師Todd（劉德華飾）很賞識他。當海倫開啟「HC工業」的公開招股籌備，Todd看出風險，不同意此案，但海倫利誘高寒倒戈，高寒在壓力下背叛Todd，讓Todd離開此行業，高寒則平步青雲。

海倫將「卓通」上市工作委任給高寒，但她聯合「卓通」的競爭對手展開惡意收購，楚峰父親因受刺激去世。高寒極度後悔，求Todd出山相助，他們是否能逆勢翻盤，奪回控股權…《獵金·遊戲》5月9日上映，更多資訊👉「華映娛樂」官方臉書粉絲團

《獵金·遊戲》劉以豪。圖/華映娛樂提供

《獵金·遊戲》劉以豪。圖/華映娛樂提供

《獵金·遊戲》張晨光。圖/華映娛樂提供

《獵金·遊戲》。圖/華映娛樂提供