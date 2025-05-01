《奇怪的搭檔》池昌旭經典翻拍 八木勇征x齊藤京子日劇版甜度升級

《美麗的他》傲嬌男神八木勇征、前日向坂46主將齊藤京子將帶來最浪漫的春日愛情喜劇！《奇怪的搭檔》（日本版）今日宣布定檔將於5月14日在Disney+獨家上線，將帶來一名檢察官與司法實習生間命中注定的逗趣愛情故事。

《奇怪的搭檔》（日本版）（あやしいパートナー，英語：Suspicious Partner）翻拍自2017年由池昌旭主演的好評同名韓劇《수상한 파트너》，講述了冷靜的檢察官立石春斗，因為遇到一名在公車上誤認他是色狼的古怪女子而發生了巨大變化。從那次的誤會之後立石春斗的生活陷入一團混亂，儘管他試圖擺脫這名奇怪的女子，但對方似乎總是陰魂不散。這部翻拍新作融合了浪漫喜劇和懸疑元素，相信原劇粉絲一定能體會到既新奇又熟悉的感受。

《奇怪的搭檔》（日本版）由FANTASTICS from EXILE TRIBE成員八木勇征（《美麗的他》、《不小心繼承了牛郎店》）飾演才華洋溢的檢察官立石春斗，日前八木勇征也出席原作主演池昌旭的粉絲見面會並秀出帥氣合照，讓粉絲更加期待日本版的全新詮釋。日向坂46前成員齊藤京子（《泥濘的餐桌》、《突如其來的婚姻》）飾演有志成為律師的司法實習生宮下櫻。該劇由安川有果（《夜鷹的單戀》）執導，並由日本電影學院獎得主政池洋佑（《霸權動畫！》）擔任編劇。

《奇怪的搭檔》（日本版）是最新登陸Disney+的日本真人影集。喜愛日劇的粉絲現在加入Disney+，還能享受口碑爆棚的「日式恐怖天花板」驚悚日劇《噬亡村》第一、第二季，以及眾多優秀的動畫影集和全球熱門作品。《奇怪的搭檔》（日本版）將5月14日於Disney+獨家上線，敬請期待。

《奇怪的搭檔》（日本版）。圖/Disney+提供