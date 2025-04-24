《直到黎明》恐怖遊戲改編 溫迪戈怪物x啦啦隊女神性感應援首映會

索尼影業恐怖懼獻正式揭開序幕，即將在禮拜五上映的電玩遊戲改編恐怖神作《直到黎明》（Until Dawn），於4月23日在in89豪華影城舉辦嚇破膽首映會，為接下來5月29日上映的《滿血復活》和6月18日上映的《28年毀滅倒數》提前鋪路，連續三個月為影迷帶來驚心動魄的觀影體驗。全台首創「首夜瘋」特別場活動也將在4月25日登場，《直到黎明》、《滿血復活》與《28年毀滅倒數》將連番上陣挑戰心臟最強的鐵齒觀眾，最精美的電影贈品和最優惠的套票現正熱賣中。

回到《直到黎明》首映會現場，影城搖身一變成為午夜夢魘的恐怖場景，沉浸式的佈置讓影迷宛如步入無限輪迴的電影情節，一些敏感的觀眾甚至大喊無法睜眼走過陰暗的走廊，深怕邪惡的「溫迪戈」會從牆後跳出來帶走魂魄。除了逼真的場景還原之外，當天另一大亮點則是啦啦隊女神孟潔、菲菲與彭彭的驚喜亮相，三人一身火辣的裝扮旋即成為全場的焦點，為陰森的氣氛帶來令人振奮的美景。不過原以為是一場星光閃耀的優雅出席，沒想到活動中卻暗藏玄機，電影公司找來《直到黎明》中的溫迪戈怪物和面具殺人魔，從暗處突襲驚嚇認真訪談中的三位女孩，讓她們當場破防，尖叫聲瞬間響遍整座影城，連最愛看恐怖片的「台灣IU」孟潔也大叫：「到底誰設計的啦？也太可怕了，嚇得我形象都沒了！」

驚魂未定的三人以為驚嚇橋段已經結束，正要坐下觀賞電影時，溫迪戈又從座椅後方跳出作勢咬人，嚇得她們魂飛魄散呆坐在椅子上哭笑不得，菲菲苦笑道：「以為自己只是單純來看電影，沒想到要挑戰膽量極限，真的是從白天尖叫到《直到黎明》！」對於電影本身，三位女孩一致表示真的非常緊湊恐怖，懸疑感十足，連不常看恐怖片的彭彭都大讚好刺激：「我覺得劇情設計很厲害，完全猜不到結局的走向，除了嚇人的元素之外還有一些惡趣味，可能是我今年到目前為止看過最娛樂的電影了。」

啦啦隊女孩孟潔與Mika也即將出席索尼影業恐怖懼獻「首夜瘋」特別場，在映前與影迷同歡一起推動電影大氣球，並且送出PlayStation® DualSense™ 無線控制器，購買套票的民眾還可以從女孩手中獲得《直到黎明》「無限輪迴沙漏裝置」，體驗最真實的恐怖夢魘。《直到黎明》將於2025年4月25日（週五）正式上映。馬上手刀購買👉《直到黎明》套票

《直到黎明》啦啦隊女孩彭彭、孟潔、菲菲。圖/索尼影業提供

《直到黎明》啦啦隊女孩彭彭、孟潔、菲菲出席首映會。圖/索尼影業提供

《直到黎明》首映會全場驚聲尖叫不斷。圖/索尼影業提供

《直到黎明》溫迪戈怪物。圖/索尼影業提供

《直到黎明》溫迪戈怪物與面具殺人魔。圖/索尼影業提供

《直到黎明》溫迪戈突襲驚嚇啦啦隊女孩。圖/索尼影業提供

《直到黎明》溫迪戈影廳內再度現身。圖/索尼影業提供

《直到黎明》溫迪戈怪物與面具殺人魔排隊買電影票。圖/索尼影業提供