《河鰻》香港影展首映 台北邊陲「社子島」最後的凝望

活躍當代藝壇多年的導演朱駿騰回歸電影的首部長片《河鰻》，繼入圍第七十五屆柏林影展「視角」（Perspectives）競賽單元後，緊接入圍今年香港國際電影節火鳥大獎「新秀電影競賽（華語）」，與其他入圍的七部影片共同角逐火鳥電影大獎、最佳導演、最佳男演員、最佳女演員獎項。

導演朱駿騰率領本片男女主角潘綱大及柯泯薰出席於香港的亞洲首映。帶著緊張又興奮的心情，導演朱駿騰表示自己很多年沒來香港了，這次能帶著自己的「孩子」游到香港非常別具意義，尤其亞洲和歐洲觀眾看影片的角度不太一樣，很期待能與香港的影迷交流討論。

而影展放映現場來了許多創作歌手出身的女主角柯泯薰的粉絲，大家也對於她初次主演電影感到好奇，談及為什麼會接這部電影，她提到自己接到演出邀約時正面臨人生困境與抉擇，第一時間就被劇本裡關於生死循環的主題所吸引，劇情中一些大膽的嘗試也讓她覺得非常有挑戰性。從柏林到香港，都有她的歌迷特別來看她，甚至帶著她的黑膠專輯來到影展現場，讓她驚喜萬分，感動之餘她也特別跟歌迷們喊話：「希望歌迷觀影時能夠歸零，以觀賞電影而非追逐偶像的角度，去找到這部電影裡想傳遞的救贖。」

主演潘綱大也表示：「比起柏林，在亞洲放映《河鰻》確實更沒有距離感。觀眾的眼神明亮又透澈，讓人印象深刻。用自己熟悉的語言QA時，大家講話也很直接，感覺輕鬆許多。」而讓他很意外的，本來以為自己在香港沒人認識，但因為他曾演出並入圍金馬獎最佳新人的電影《該死的阿修羅》曾在香港上映，蠻多人透過該片認識他，讓他感到特別驚喜。

《河鰻》(左起)柯泯薰、潘綱大於影展空檔感受香港街道氛圍。圖/底噪影像提供

而第一次擔綱主演的《河鰻》接連在國際影展獲得佳績，讓他展現了有別以往的表演方式，而他在映後也透露當時接到導演邀約時，看完劇本後就在封面上寫上「情書」兩字，他知道透過這部電影與角色會帶領他到一個不曾經歷過的狀態，所以二話不說就答應出演，「10年前我接觸表演時聽到一個名詞叫『藝術治療』，當時我心裡覺得自己沒病但卻覺得自己需要被治療，於是開始試著去了解表演一路拍到現在，能接到《河鰻》這部片，從柏林首映回來後又來到香港，我突然意識到演出這部電影就像是一段『藝術治療』的過程，希望觀眾也能夠與我們透過電影一起被療癒到。」

本片由底噪影像有限公司、滿滿額娛樂股份有限公司、內容物數位電影製作有限公司、彥恩國際經紀事業股份有限公司共同出品，底噪影像有限公司製作。

《河鰻》以台北近郊的一座偏遠島嶼為背景，講述一名神秘女子與一位迷失男子的相遇。兩人於霧氣瀰漫的荒涼島嶼上交錯，逐步揭開塵封的故事。透過獨特的影像語言，探索個人情感與環境變遷的關聯，並聚焦於即將消失的社子島。香港國際電影節火鳥大獎頒獎典禮將於20日晚間舉辦。本片預計為下半年於台灣正式上映，更多訊息👉請關注電《河鰻》影粉絲專頁

《河鰻》(右起)潘綱大、導演朱駿騰、柯泯薰、映後主持人出席《河鰻》於香港國際電影節的亞洲首映。圖/底噪影像提供

《河鰻》(左起)柯泯薰、潘綱大主演電影《河鰻》入圍香港電影節火鳥大獎「新秀電影競賽（華語）」單元。圖/底噪影像提供

《河鰻》(左起)柯泯薰、潘綱大主演電影《河鰻》於香港國際電影節舉辦亞洲首映。圖/底噪影像提供

《河鰻》(左起)潘綱大、柯泯薰、導演朱駿騰。圖/底噪影像提供

《河鰻》(左起)導演朱駿騰、柯泯薰、潘綱大。圖/底噪影像提供

《河鰻》。圖/底噪影像提供