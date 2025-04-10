《器子》台片罕見封街首映 21星齊聚張孝全x薛仕凌火爆肉搏

最強卡司犯罪動作電影《器子》4月9日盛大舉行西門町封街星光首映會，製片人梁宏志及導演簡學彬率領張孝全等21位演員輪番步上紅毯，現場還有百名網紅進行紅毯明星直播，200名觀眾圍觀尖叫嘶吼！薛仕凌首度為本片出席宣傳。他在片中和張孝全有激烈槍戰和奪命勒脖戲，雙強對決令人驚恐！他倆都說事前做了大量訓練和排演，但終究難免掛彩。《器子》即將於11日上映，全台共97家戲院同步揭曉犯罪真相！

電影今於西門町電影街封街鋪設紅毯，張孝全、李沐、婁峻碩、尹昭德、薛仕凌、小春、程雅晨、謝承均、黃禮豐、賴晏駒、游安順、于子育、李杏、林映唯、大淵、林鶴軒、吳承洋、游書庭、梁瀚名、陳妤、李悠，超過20位亮眼卡司走上星光大道，與現場粉絲近距離互動。當晚包括樂聲戲院巨幕廳、國賓大戲院鉅院廳、𝐢𝐧𝟖𝟗豪華影城𝐋𝐔𝐗𝐄廳等戲院同時浩大首映，有2000名觀眾一同在西門町觀影，全體演員於映後逐一登台謝票，展現最強卡司的壯大氣勢！

《器子》主演們都說這是第一次參與封街活動，婁峻碩說：「這是小時候的夢想，在西門町封街很不容易耶，本來想像有一天發專輯辦簽唱會可以封街，沒想到是電影宣傳先達成，很興奮！」

婁峻碩爆料以前有聽朋友說，張孝全年輕時會來西門町練滑板，一旁的張孝全承認是真的，但笑說「現在不滑了，容易受傷」。張孝全也說自己是第一次參加封街：「很開心，因為小時候也有混過西門町，更開心劇組演員們可以聚在一起。」

.《器子》張孝全（左）和薛仕凌。圖/華映娛樂提供

薛仕凌也表示這是他拍過命運最多舛的電影，拍了三五年，幕前幕後團隊都很辛苦，很感謝也感恩，希望可以讓更多觀眾知道這部電影。」李沐說以前流行辦簽唱會，自己看過偶像的簽唱會，沒想到如今自己也能參加，覺得很酷。小春自認是電影菜鳥，所以跟著大夥一起走紅毯就蠻開心的。

《器子》是張孝全與薛仕凌的首次合作，彼此對戲卻多是令人屏息的火爆戲，其中一場張孝全在車內從後方緊勒薛仕凌脖子，十足驚險。薛仕凌回憶：「拍攝前有跟專業的動作指導演練過，拍攝時動作指導也全程在場待命，所以很放心。」張孝全也表示：「束帶是有安全防護機制的，實際拍攝很順。」

不僅如此，2位硬漢上演近身肉搏扭打，打到猛撞貨櫃，甚至有正面槍戰，包括一幕舉槍指頭的顫慄對決。張孝全印象深刻，透露原本他要隔空舉槍指著薛仕凌的頭，「正式演的時候，仕凌覺得狀態到了，直接頭就頂過來。這是第一次跟他合作，蠻開心的，希望有機會再合作，有更多篇幅可以再激盪更多火花。」這場薛仕凌主動增加的舉動，他自己事後也忘了，只說「可能是當下的情緒和狀態導致的吧」。

《器子》婁峻碩（右起）李沐和小賴。圖/華映娛樂提供

薛仕凌坦言拍攝動作戲，「前置準備和訓練少不了，小傷也難免。但有機會參與動作片，是很特別的經驗，很好玩。」首度聯手張孝全，他表示「合作認識後，覺得他是一個很溫暖和誠懇的人，很高興有這種以武會友的特別形式合作。」

《器子》由賣座電影《可不可以，你也剛好喜歡我》監製梁宏志及導演簡學彬再度攜手合作，張孝全、李沐、婁峻碩、薛仕凌、小春主演，加上「五堅情」陳零九、賴晏駒、邱鋒澤，「頑童MJ116」大淵，以及黃健瑋、尹昭德、游安順、于子育、李杏、陳妤、林映唯、林鶴軒（大鶴）、謝承均、程雅晨、潘君侖、黃禮豐、游書庭、吳承洋、吳翔震、王中皇等演員助陣，堪稱2025卡司最壯大亮眼的台灣電影！

《器子》由華映娛樂股份有限公司、文化內容策進院、中環國際、星泰國際、大慕可可、艾迪昇傳播、轅年視覺創意、三皇生物科技、有戲娛樂、台灣大哥大My Video、鏡文學、凡宇興業共同投資出品。華映娛樂製作發行，4月11日全台上映。更多資訊👉「器子」官方臉書粉絲團

《器子》陳妤（左起）、李杏、林映唯、大鶴。圖/華映娛樂提供

《器子》程雅晨（左起）、黃禮豐、李悠。圖/華映娛樂提供

《器子》游書庭（左起）、吳承洋、梁翰名。圖/華映娛樂提供

《器子》製作人梁宏志（右）、導演簡學彬。圖/華映娛樂提供

《器子》小春（左）和大淵。圖/華映娛樂提供

《器子》張孝全。圖/華映娛樂提供