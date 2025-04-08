《逆轉拍賣師》席勒名畫被納粹偷走《向日葵》失蹤68年現值6.3億

繼《名畫的控訴》後，最震撼的藝術正義新作《逆轉拍賣師》（Auction）即將在4月11日在台上映！本片改編自真實事件，講述奧地利傳奇畫家席勒名作《向日葵》，在二戰期間遭納粹掠奪後失蹤68年，意外重現並以超過1700萬歐元（約新台幣6.3億元）高價拍賣成交的曲折故事。

電影由法國凱薩獎影帝艾歷克斯魯茲（Alex Lutz）、影后蕾雅杜嘉（Léa Drucker）及「法國文青女神」露易絲謝維洛特（Louise Chevillotte）等實力派卡司攜手演出，帶領觀眾一探這場藝術界離奇的驚天騙局。

二戰期間，納粹掠奪數十萬件藝術品與數百萬件猶太人的私人物品，至今仍有大量珍寶尚未歸還原主後裔。近年來，《大尋寶家》、《名畫的控訴》等好萊塢電影陸續喚起大眾對這段塵封歷史的關注。法國猶太名導帕斯卡波尼澤（Pascal Bonitzer）此次編導的《逆轉拍賣師》，揭露藝術市場背後驚人的真相，將席勒經典作品《向日葵》失蹤逾半世紀後重見天日的真實經歷搬上大銀幕。

《逆轉拍賣師》。圖/佳映娛樂提供

席勒師承藝術大師克林姆（Gustav Klimt），年紀輕輕即展現卓越繪畫才華。他的風格誇張大膽，以扭曲的姿態傳達深刻情感。個性叛逆前衛，作品探討慾望、生死及人性衝突。《向日葵》創作於1914年一戰爆發前夕，以乾枯頹敗的花朵暗喻被籠罩歐洲的陰鬱氛圍。然而，此畫作卻於二戰期間遭納粹掠奪並在拍賣會出售後便消失無蹤。

電影《逆轉拍賣師》透過拍賣師「安德烈」的視角，揭開藝術市場華麗表象下的權利博弈，以及戰後追尋藝術正義的艱難歷程。故事講述安德烈與身為藝術鑑定專家的前妻，受邀前往法國郊區一名年輕工人家中鑑定畫作，卻意外發現遺失已久的席勒名畫《向日葵》真跡。這幅傳世名畫重現世間後，迅速引發藝術界、法律界與道德界的激烈衝突，掀起一場關於金錢與正義的角力戰。

《逆轉拍賣師》。圖/佳映娛樂提供

導演波尼澤表示，吸引他注意的不僅是畫作被發現的經過，更著迷於拍賣與金錢世界及平凡年輕人之間的巨大反差，「透過這部電影，我也得以談論納粹掠奪猶太人財產，以及占領法國期間的種種行徑。」身為猶太倖存者後代，波尼澤也將自身家族記憶融入創作中，他的雙親二戰時靠著偽造證件逃過納粹屠殺，加上母親身為畫家的背景，使電影更具歷史厚度與情感張力。

《逆轉拍賣師》將於4月11日全台上映，上映戲院 有台北真善美劇院、光點台北電影院、信義威秀影城、長春國賓影城、喜樂時代影城南港店、新北新店裕隆城威秀影城、桃園統領威秀影城、SBC星橋國際影城、王牌映画影城、台南南紡威秀影城、高雄市電影館、高雄內惟藝術中心、高雄大遠百威秀影城、大遠百喜樂時代影城高雄總圖店。更多預售票及上映訊息👉【佳映娛樂】FB 粉絲專頁

《逆轉拍賣師》。圖/佳映娛樂提供

《逆轉拍賣師》。圖/佳映娛樂提供

《逆轉拍賣師》。圖/佳映娛樂提供

《逆轉拍賣師》。圖/佳映娛樂提供

《逆轉拍賣師》。圖/佳映娛樂提供

《逆轉拍賣師》。圖/佳映娛樂提供

《逆轉拍賣師》。圖/佳映娛樂提供

《逆轉拍賣師》。圖/佳映娛樂提供

《逆轉拍賣師》。圖/佳映娛樂提供