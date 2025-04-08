《捍衛任務：復仇芭蕾》基努李維重回殺戮世界 遇上芭蕾殺神

★《捍衛任務》宇宙最新電影

★「殺神」約翰維克將與芭蕾舞伶殺手並肩作戰

★《捍衛任務》基努李維與《007：生死交戰》安娜德哈瑪斯 精采共演

今年6月唯一動作片強檔《捍衛任務：復仇芭蕾》（英語：From the World of John Wick: Ballerina）即將席捲全台！作為系列最新電影，《捍衛任務：復仇芭蕾》發生於《捍衛任務3：全面開戰》結束到《捍衛任務4》開始之間，在最新公布的第二支預告中，安娜德哈瑪斯所飾演的伊芙馬卡羅（Eve Macarro）為報殺父之仇，大開殺戒，卻碰上了「總監」派來的約翰維克（John Wick），大小殺神即將正面交鋒！

本片除了上演「師兄妹」的同場競技，還將深入挖掘更多《捍衛任務系列》中殺手的階級和世界觀，讓粉絲興奮不已，並榮登美國最大訂票網Fandango票選2025最期待的夏季強檔電影名單，將帶給觀眾精彩的娛樂饗宴。《捍衛任務：復仇芭蕾》2025年6月震撼大銀幕。

《捍衛任務：復仇芭蕾》安娜德哈瑪斯。圖/車庫娛樂提供

除了獨樹一幟的幹練武打風格、讓人眼花撩亂的槍枝對決外，其龐大的世界觀和繁複的人物及組織也是《捍衛任務系列》的一大特色。從前幾集中我們可以得知，約翰維克在年輕時便受到刺客集團「拉斯卡羅馬」的招募和訓練。

而本作女主角伊芙馬卡羅也出身自「拉斯卡羅馬」，並且同樣師從約翰維克的老師暨養母「總監」（The Director），可以說是經歷十分相似的同門師兄妹，事實上伊芙曾經在《捍衛任務3：全面開戰》中短暫出現，而今他們在預告中自相殘殺，讓人相當好奇箇中原委以及拉斯卡羅馬的祕密。安娜德哈瑪斯補充：「伊芙被訓練成頂尖殺手，由曾訓練過約翰維克的那個人。但她是個女人，比電影中大部分的男性都要嬌小，所以我想找出擁抱這項特質的戰鬥方式，作為我的優勢。」

《捍衛任務：復仇芭蕾》安娜德哈瑪斯。圖/車庫娛樂提供

談到動作戲，德哈瑪斯說約翰維克的動作風格有其特殊色彩，而她自己也在拍攝過程中漸漸發展出最適合伊芙的戰鬥方式：「她是一名芭蕾舞者，非常擅長近身戰鬥。伊芙動作敏捷，且會預判對手的動作，使用生活中的物品當作武器，讓一些平凡的東西變得致命，這是我很愛的一個特質。也讓我們能更自由地創造有趣的戰鬥，每次套招都是我們的遊樂場」。

從預告中我們可以看到伊芙許多精準快速的持刀攻擊和踢擊，德哈瑪斯還在訪談中透露自己最喜歡的一場動作戲是關於手榴彈：「丟手榴彈算是一種遠距離攻擊，但在這部戲中（與對手）相當靠近且戰況激烈。」並表示動作電影這個類型好像不斷地在召喚著她，從《007：生死交戰》、《真愛搞失蹤》到《捍衛任務：復仇芭蕾》逐步進階，儘管渾身疼痛、身上遍布瘀青，依然學到了很多，相當值得！

《捍衛任務：復仇芭蕾》伊恩麥克薛恩、安娜德哈瑪斯。圖/車庫娛樂提供

值得一提的是，《捍衛任務：復仇芭蕾》為安娜德哈瑪斯與基努李維第三度合作，預告一出即引起網友熱議，在他們首次共演的作品《當辣妹來敲門》（2015）中，基努李維慘遭德哈瑪斯活埋到剩下一顆頭，讓觀眾相當關注這回勝負。

雖然在電影中兩人下手毫不留情，但在私底下德哈瑪斯其實相當景仰和信任基努李維：「他在彩排時投注的創造力與精神總是啟迪人心，他比任何人都更了解這一系列，有他在身旁很開心。」她說：「當我看見他以約翰維克的造型走進片場，真的很超現實，我永遠不會忘記那一天。基努對我有很大的影響，從我們相遇那天開始。」而基努李維對回歸也相當興奮，在向IGN發表的聲明寫道：「很高興有這個機會再度飾演約翰維克，並且繼續挖掘《捍衛任務》的世界。」《捍衛任務：復仇芭蕾》將於2025年6月全台戲院上映。

《捍衛任務：復仇芭蕾》基努李維。圖/車庫娛樂提供

《捍衛任務：復仇芭蕾》基努李維。圖/車庫娛樂提供

《捍衛任務：復仇芭蕾》藍斯瑞迪克、安娜德哈瑪斯。圖/車庫娛樂提供

《捍衛任務：復仇芭蕾》安娜德哈瑪斯。圖/車庫娛樂提供

《捍衛任務：復仇芭蕾》安潔莉卡休士頓。圖/車庫娛樂提供

《捍衛任務：復仇芭蕾》基努李維。圖/車庫娛樂提供