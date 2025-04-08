《魯邦三世》猴臉怪盜50年魅力不減 劇場版《LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身的血族》冒險回歸

他長著猴子臉、長鬢角、竹竿腿，不帥、不潮，但他就是能讓你目不轉睛。他叫魯邦三世，日本動漫史上最令人著迷的「怪盜」。魯邦信奉「看中的目標絕不放過」，即使敵人是恐怖組織或國家機構，也從不退縮。他與夥伴們四人小隊，以默契與智慧逆轉勝負。

《魯邦三世》（日語：ルパン三世）是由加藤一彥（筆名：Monkey Punch）創作的漫畫作品，主角為怪盜紳士亞森·羅蘋的孫子。故事講述魯邦與神槍手次元大介、居合道高手石川五右衛門，以及神秘女盜賊峰不二子的世界冒險與盜寶行動。

漫畫於1967年8月首次連載，1971年首度動畫化，至今超過半世紀仍熱度不減，持續推出電視動畫、劇場版、OVA、小說、遊戲與真人舞台等作品，堪稱日本國民動畫代表之一。

劇場版《魯邦三世 THE MOVIE 不死身的血族》。圖/擷取自lupinthe3rd.com

最新劇場版為《LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族》

2024年11月預告的系列第11部劇場版，定名為《LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族》（暫譯）《魯邦三世 THE MOVIE 不死身的血族》，將於 2025年6月27日上映，並已同步釋出首支預告與前導視覺圖。

本作是自1996年《魯邦三世 DEAD OR ALIVE》以來，相隔約30年再度推出的正傳2D劇場版動畫，由多次打造系列新篇、善於將經典與當代融合的導演小池健執導。

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約30年ぶり #ルパン三世 2Dアニメ劇場版

『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』

🔫𝟔月𝟐𝟕日（金）公開決定！

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誰も見たことのないルパンと

その一味の姿が描かれる。



――あなたはまだ本当のルパン三世を知らない pic.twitter.com/m9A092QDFb — アニメ「ルパン三世」公式 (@lupin_anime) 2025年4月3日

CAST

魯邦三世：栗田貫一

次元大介：大塚明夫

石川五右衛門：浪川大輔

峰不二子：澤城美雪

錢形警部：山寺宏一

STAFF

原作：Monkey Punch（加藤一彥）

監督：小池健

劇本：高橋悠也

音樂：ジェイムス下地

創意顧問：石井克人

動畫製作：Telecom Animation Film

製作・著作：TMS Entertainment

配給：TOHO NEXT

劇場版《魯邦三世 THE MOVIE 不死身的血族》。圖/擷取自lupinthe3rd.com