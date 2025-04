《魯邦三世》猴臉怪盜50年魅力不減 劇場版《LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身的血族》冒險回歸

他長著猴子臉、長鬢角、竹竿腿,不帥、不潮,但他就是能讓你目不轉睛。他叫魯邦三世,日本動漫史上最令人著迷的「怪盜」。魯邦信奉「看中的目標絕不放過」,即使敵人是恐怖組織或國家機構,也從不退縮。他與夥伴們四人小隊,以默契與智慧逆轉勝負。

《魯邦三世》(日語:ルパン三世)是由加藤一彥(筆名:Monkey Punch)創作的漫畫作品,主角為怪盜紳士亞森·羅蘋的孫子。故事講述魯邦與神槍手次元大介、居合道高手石川五右衛門,以及神秘女盜賊峰不二子的世界冒險與盜寶行動。

漫畫於1967年8月首次連載,1971年首度動畫化,至今超過半世紀仍熱度不減,持續推出電視動畫、劇場版、OVA、小說、遊戲與真人舞台等作品,堪稱日本國民動畫代表之一。

劇場版《魯邦三世 THE MOVIE 不死身的血族》。圖/擷取自lupinthe3rd.com

最新劇場版為《LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族》

2024年11月預告的系列第11部劇場版,定名為《LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族》(暫譯)《魯邦三世 THE MOVIE 不死身的血族》,將於 2025年6月27日上映,並已同步釋出首支預告與前導視覺圖。

本作是自1996年《魯邦三世 DEAD OR ALIVE》以來,相隔約30年再度推出的正傳2D劇場版動畫,由多次打造系列新篇、善於將經典與當代融合的導演小池健執導。

約30年ぶり #ルパン三世 2Dアニメ劇場版

『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』

🔫𝟔月𝟐𝟕日(金)公開決定!

誰も見たことのないルパンと

その一味の姿が描かれる。



――あなたはまだ本当のルパン三世を知らない pic.twitter.com/m9A092QDFb — アニメ「ルパン三世」公式 (@lupin_anime) 2025年4月3日

CAST

魯邦三世:栗田貫一

次元大介:大塚明夫

石川五右衛門:浪川大輔

峰不二子:澤城美雪

錢形警部:山寺宏一

STAFF

原作:Monkey Punch(加藤一彥)

監督:小池健

劇本:高橋悠也

音樂:ジェイムス下地

創意顧問:石井克人

動畫製作:Telecom Animation Film

製作・著作:TMS Entertainment

配給:TOHO NEXT

劇場版《魯邦三世 THE MOVIE 不死身的血族》。圖/擷取自lupinthe3rd.com