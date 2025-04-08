《魯邦三世》猴臉怪盜50年魅力不減 劇場版《LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身的血族》冒險回歸

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劇場版《魯邦三世 THE MOVIE 不死身的血族》。圖/擷取自lupinthe3rd.com
劇場版《魯邦三世 THE MOVIE 不死身的血族》。圖/擷取自lupinthe3rd.com

《魯邦三世》

他長著猴子臉、長鬢角、竹竿腿，不帥、不潮，但他就是能讓你目不轉睛。他叫魯邦三世，日本動漫史上最令人著迷的「怪盜」。魯邦信奉「看中的目標絕不放過」，即使敵人是恐怖組織或國家機構，也從不退縮。他與夥伴們四人小隊，以默契與智慧逆轉勝負。

《魯邦三世》（日語：ルパン三世）是由加藤一彥（筆名：Monkey Punch）創作的漫畫作品，主角為怪盜紳士亞森·羅蘋的孫子。故事講述魯邦與神槍手次元大介、居合道高手石川五右衛門，以及神秘女盜賊峰不二子的世界與盜寶行動。

漫畫於1967年8月首次連載，1971年首度化，至今超過半世紀仍熱度不減，持續推出電視動畫、劇場版、OVA、小說、與真人舞台等作品，堪稱日本國民動畫代表之一。

劇場版《魯邦三世 THE MOVIE 不死身的血族》。圖/擷取自lupinthe3rd.com

最新劇場版為《LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族》

2024年11月預告的系列第11部劇場版，定名為《LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族》（暫譯）《魯邦三世 THE MOVIE 不死身的血族》，將於 2025年6月27日上映，並已同步釋出首支預告與前導視覺圖。

本作是自1996年《魯邦三世 DEAD OR ALIVE》以來，相隔約30年再度推出的正傳2D劇場版動畫，由多次打造系列新篇、善於將經典與當代融合的導演小池健執導。

版角色、製作陣容一次看

CAST
魯邦三世：栗田貫一
次元大介：大塚明夫
石川五右衛門：浪川大輔
峰不二子：澤城美雪
錢形警部：山寺宏一

STAFF
原作：Monkey Punch（加藤一彥）
監督：小池健
劇本：高橋悠也
音樂：ジェイムス下地
創意顧問：石井克人
動畫製作：Telecom Animation Film
製作・著作：TMS Entertainment
配給：TOHO NEXT

劇場版《魯邦三世 THE MOVIE 不死身的血族》。圖/擷取自lupinthe3rd.com

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