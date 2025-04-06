《乙方戀愛指南》漫畫改編 分手8年後變同事情愫難藏

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人氣韓漫改編《乙方戀愛指南》(을의연애)由成升嘏、蔡鍾赫攜手主演。右圖/LINE TV提供。左圖/擷取自moscareto.com
人氣韓漫改編《乙方戀愛指南》(을의연애)由成升嘏、蔡鍾赫攜手主演。右圖/LINE TV提供。左圖/擷取自moscareto.com

《乙方指南》由成升嘏與蔡鍾赫攜手主演，自高人氣韓漫。故事講述兩位曾經是彼此初戀的男人，經歷了8年分手後的再次重逢。金民俊，原本只想過平凡生活的普通上班族，突然面對初戀崔真煥的出現，心中的舊情復燃，再度考驗他。

金民俊的生活已經進入「躺平」狀態，然而，當初戀崔真煥成為公司設計團隊的新人時，一切都發生了變化。崔真煥是金民俊的理想型，也勾起了他曾經的甜蜜與痛苦回憶。如今他該如何面對這段意外重逢的愛情？是繼續逃避還是勇敢面對？《乙方戀愛指南》這段關於初戀與再度相遇的愛情故事將於4月3日晚上5點在LINE TV全台首播，劇情充滿張力與心動，讓人無法錯過。準備好一同進入金民俊與崔真煥的浪漫世界吧！

《乙方戀愛指南》。圖/LINE TV提供

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