《寶物島》收視奪冠 朴炯植黑化帥翻超級上癮

不怕連假鬧劇荒，Disney+熱播中黑馬韓劇《寶物島》下週迎大結局，快趁連假期間一口氣補齊進度！由朴炯植、許峻豪與李海榮領銜主演，劇情圍繞大山集團的權力鬥爭、以及2兆韓元的政治黑金展開。自播出以來連續12集穩居韓國同時段收視冠軍、最新集數更分別拿下imDb 9.6、9.5神級高分，跳脫框架的復仇韓劇集結失憶、車禍、身世之謎等經典元素，不斷反轉的劇情則使觀眾永遠猜不透編劇的下一步，即使狗血卻讓網友狂敲碗表示「超級上癮」、「看一集就停不下來」！

朴炯植首次出演腹黑野心男，飾演深受大山集團會長信任的常務「徐東柱」。他在訪談時笑稱簡直是「拿自己的職業生涯賭博」，表示就愛這種跳脫舒適圈的刺激感，也分享了對於《寶物島》的看法「所有人都有各自的追求的慾望（寶物），隨著角色間彼此復仇鬥爭，將展現出人性真實卻無情的一面。」

劇中「徐東柱」不但眼見交往多年的女友和死對頭結婚、親人被大卡車撞死，還數次遭到壞人暗算，無論是身中數槍掉入海中失憶，或是被迫吃下過敏原差點休克而死，甚至連在醫院休養時都不得安寧，總有各路反派試圖取他性命。然而徐東柱如同打不死的小強，總能憑藉主角威能逆襲反殺，極限反轉的劇情以及命懸一線的精彩場面都讓觀眾欲罷不能、迫不及待想知道徐東柱將如何大展身手，無疑是年度必看狗血神作！

《寶物島》。圖/Disney+提供

《寶物島》的最大反派前國家情報院院長「廉張先」由許峻豪飾演，總是想盡各種方法要置東柱於死地。許峻豪坦言這是自己首次無法愛上所飾演的角色，開玩笑表示拿到劇本的第一個想法是「我為什麼要接演，究竟該如何消化這個角色！」在拍攝期間總是苦思冥想要怎麼詮釋廉張先的陰險狡詐；同樣與東柱對峙的則是李海榮所飾演的大山能源社長「許壹導」，看似沉默寡言卻格外心狠手辣，隨著劇情推進，許壹導與東柱之間的關係也將更加錯綜複雜，兩人劍拔弩張的氣氛也讓片場工作人員大讚「完全移不開目光」。

《寶物島》已於Disney+上線12集，並於下週迎來最終大結局，緊湊的劇情與出乎意料的反轉讓人腦洞大開，也或許只有朴炯植能帶來如此有滋味的狗血神劇。

《寶物島》。圖/Disney+提供

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