太妍演唱會餘韻不散 五部韓星紀錄片直擊太妍、BTS、BLACKPINK、Super Junior的世界

韓流天后獨寵台灣!「少女時代」隊長太妍以壓倒性氣勢征服台北大巨蛋,創下首位在此殿堂級場地開唱的外國藝人紀錄。太妍「The TENSE」10週年巡迴演唱會3月16日引爆全場狂熱,3.5萬名粉絲齊聲尖叫,見證這場歷史性盛會。太妍不僅以流利中文與台灣粉絲零距離互動,更帶來台灣獨享福利——演唱會尾聲乘坐絢麗花車環繞全場,連韓國本土場次都無緣見到的特別安排,引來粉絲驚呼:「不愧是我的女神金太妍!」演唱會結束後,現場更掀起搶奪太妍親手準備香氛紙花的熱潮,足見其無敵魅力與超高人氣。

沒搶到太妍演唱會門票也不用失望,Disney+特別挑選五部韓國明星紀錄片,無論是看完演唱會意猶未盡、或是盼望著與自己心愛偶像見面的你,都能感受韓流偶像的魅力無限,讓追星熱情持續燃燒!錯過現場,不錯過感動,Disney+ 讓你與韓流巨星零距離接觸!

人氣迪士尼電影《冰雪奇緣2》主題曲《Into the Unknown》韓文版竟然就是由太妍演唱!在《與太妍同行:冰雪奇緣之旅》紀錄片中,太妍將走進迪士尼的奇幻世界,她坦言「是迪士尼幫助我培養出豐富的情感和想像力」,還分享了兒時喜愛看的迪士尼動畫,更表示自己是《冰雪奇緣》狂粉,因此得知能幫作品唱主題曲時非常欣喜!太妍談到迪士尼彷彿化身充滿童心的小女孩,這部紀錄片讓粉絲們除了能一窺歌曲演唱的幕後歷程,更能看到偶像天真可愛的一面。

《與太妍同行:冰雪奇緣之旅》。圖/Disney+提供

BTS防彈少年團第一人!身為「舞蹈隊長」的成員j-hope將於今年五月來台舉辦他的首次個人世巡演唱會,也是BTS防彈少年團退伍後首次回到台灣舉辦演唱會的成員。本次演唱會的周邊服裝不但由j-hope親自操刀設計,在日前宣布開賣後門票更被搶購一空,而Disney+紀錄片《j-hope IN THE BOX》則是關於j-hope首張個人專輯《Jack In The Box》的幕後創作歷程,無論你是搶到票的幸運兒、或還在網路上收票的粉絲們,都可以透過《j-hope IN THE BOX》回味偶像在首次巡演的點滴歷程。

《j-hope IN THE BOX》。圖/Disney+提供

BTS防彈少年團的另一位超人氣成員Jung Kook最近也在音樂界掀起了一股熱潮,去年Disney+推出了耗時八個月拍攝的《JUNG KOOK: I AM STILL》THE ORIGINAL紀錄片,帶來他首張個人專輯《GOLDEN》的宣傳幕後全紀錄。這張專輯不但連續11週登上美國告示牌排行榜,主打歌〈Seven (feat. Latto)〉、〈Stand Next to You〉更分別拿下2023、2024年告示牌音樂獎的最佳全球韓流單曲獎,足見Jung Kook席捲全球的強大魅力。而Disney+加長版的《JUNG KOOK: I AM STILL》THE ORIGINAL更收錄了近55分鐘的獨家內容,無論是舞者訪談、各地巡演幕後都讓你一次看個夠!

《JUNG KOOK I AM STILL》THE ORIGINAL。圖/Disney+提供

世界級女團BLACKPINK於日前驚喜宣布將於2025年回歸!四女神將於七月起合體展開世巡活動,粉絲們也早已引頸期盼,在這段等待的期間就上Disney+看紀錄片《BLACKPINK:The Movie》過過癮吧!作為慶祝出道五週年的紀錄片電影,其中展示了十多場現場表演以及未曝光的採訪內容,是BLACKPINK帶給粉絲BLINK的獨特禮物。而成員JISOO更將搶先於下週來台開唱,看著成員們都在各自領域發光發熱,相信大家會更加期待今年四閨女回歸將帶來怎樣不同的火花。

《BLACKPINK THE MOVIE》。圖/Disney+提供

「在台灣絕對不會輸!」連家長們都知道的不敗男團Super Junior最近宣布將舉行出道20週年的特別演唱會,而獲得2023年KKBOX百大風雲歌手的Super Junior藝聲今年年初也在台北舉行個人演唱會,超常來台灣的他們讓粉絲笑稱根本「把台灣當灶咖在走」。《Super Junior: The Last Man Standing》這部紀錄片回顧了Super Junior出道近20年來的成長歷程、舞台表演、幕後花絮等精彩片段。粉絲們可以看到他們如何從出道初期的青澀少年,成長為如今的韓流巨星。

《SUPER JUNIOR:THE LAST MAN STANDING》。圖/Disney+提供

