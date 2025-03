《白雪公主》韓國特別合作 秀智化身最美童話公主

迪士尼奇幻音樂電影《白雪公主》將於2025年3月20日(四)上映。《白雪公主》真人版重現迪士尼首位公主的經典傳說。故事講述白雪公主憑藉善良與勇氣,奪回被邪惡女王霸占的王國。該片由曾打造《美女與野獸》、《阿拉丁》等音樂劇電影的迪士尼團隊精心製作,結合超越童話的奇幻冒險、震撼視覺效果與動人原聲帶,讓人期待不已。

秀智(韓語:배수지,英語:Suzy Bae Sue Ji)是韓國知名演員與歌手,曾是女子團體 miss A 的一員。受邀擔任電影《白雪公主》的特別合作音樂藝術家,為這部奇幻音樂劇電影獻唱主題曲《Waiting On A Wish》。這首歌曲蘊含白雪公主堅定的願望,勇敢地對抗貪戀權勢的邪惡女王,以善良與智慧走出自己的道路。

在最新曝光的預告片中,秀智披著紅色斗篷,漫步於銀白色的世界,在魔法森林的映襯下,深情吟唱白雪公主內心的真摯願望。她以純淨且溫暖的嗓音詮釋這首動人旋律,讓人對完整歌曲與 MV 充滿期待。秀智的造型突顯了她的高貴氣質,完美融合典雅與童話氛圍,與白雪公主的經典形象相輝映,讓人驚艷不已。

《Waiting On A Wish》延續了迪士尼歷年來以希望與勇氣為主題的動人樂章,例如太妍演唱的《冰雪奇緣2》OST《Into the Unknown》、丹尼爾演繹的《小美人魚》OST《Part of Your World》、安宥真的《Wish》OST《This Wish》,以及娜提阿在《Moana》中傳遞的音樂情感。秀智的全新單曲與 MV 即將發行,令人期待她為迪士尼首位公主帶來的嶄新詮釋。

秀智被選為電影《白雪公主》特別合作音樂藝術家。圖/擷取自news.sbs.co.kr

《白雪公主》。圖/擷取自IMDb