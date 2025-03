《我們一生只能使用一次魔法》朗讀劇真人化 奇蹟降臨魔法點亮青春

八木勇征、井上祐貴、櫻井海音、椿泰我 新生代偶像新星齊聚憶18歲夢想

電影《我們一生只能使用一次魔法》(BOY'S WISH: We Can Use Magic Once in a Lifetime)原作為劇作家鈴木收創作的同名朗讀劇,於2019年首演後獲得高度好評。曾以SMAP節目「夢がMORIMORI」紅透半片天的鈴木收於2024年卸下節目總企劃、編劇身分,決定將這部對他而言意義非凡的作品搬上大銀幕,由他親自撰寫劇本,網羅八木勇征、井上祐貴、櫻井海音、椿泰我(IMP.)等新生代最夯卡司陣容演繹四個大男孩的魔法之夢。

故事以四個剛滿18歲,正準備開始追逐夢想的高中生男孩為主角,帶出這個年紀的少年面對友情與親情可能有的成長徬徨和迷惘,對此飾演主角秋人的八木勇征表示,第一次四個人齊聚讀劇本時,儘管只是讀出台詞,也沒有攝影機拍攝,卻讓四人都深深沉浸在劇情中無法自拔,甚至不禁哭到臉都皺在一起,「雖然一開始因為有『魔法』這個元素,讓人覺得這就是個奇幻故事,但故事中角色們的心境、面臨的難題和衝突都很真實,深深觸動我的心!」

《我們一生只能使用一次魔法》。圖/天馬行空

八木勇征表示,自己所飾演的秋人夢想是成為一名鋼琴家,面對目標他始終勇往直前,儘管一開始也遇到家人的不支持、現實的難解課題等,最終仍在朋友的鼓勵和不懈的努力下完成目標。這讓他回想起當年18歲的自己,當時的夢想是成為一位優秀的足球員,卻因為受傷而不得不夢想止步的往事,「那是我第一次對於未來感到徬徨,因此我也對於主角們面對未來徬徨的心情感同身受」!

此外,八木勇征也笑稱,自己和共同演出的井上祐貴、櫻井海音、椿泰我年齡相仿,因此拍攝現場總是十分融洽,「我們都是看同樣的節目、聽同樣的歌曲長大的人,休息的時候我們都會聚在一起聊許多共同回憶,就像真正的高中同學之間的日常對話一樣。」《我們一生只能使用一次魔法》將於3月14日在台上映。

《我們一生只能使用一次魔法》。圖/天馬行空

如果人生就只有一次機會,可以使用魔法的話…

是要實現自己的願望,還是要讓別人幸福呢?

這是一個綠意盎然的小村莊。在這個村莊裡有著一個不為人知的秘密。村裡的少年只要到了18歲,就會被告知可以使用這輩子僅此一次的魔法。而能使用這個魔法的時間點,則是年滿20歲之前的兩年之內。在這年迎來18歲的,只有秋人(八木勇征 飾)、春日(井上祐貴 飾)、夏樹(櫻井海音 飾)、雪緒(椿泰我 飾)四個人而已。

四人原本不相信此事,採一笑置之的態度,但後來得知自己的父親過去也曾使用過魔法,因而召開會議,思考魔法該用在何處,開始認真去面對魔法這件事。高中畢業在即,各自處在人生交叉口的四人,究竟會將魔法用在什麼地方?四人的抉擇,也將大大改變他們的人生。更多資訊👉天馬行空粉絲團

《我們一生只能使用一次魔法》。圖/天馬行空

