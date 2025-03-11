《我們一生只能使用一次魔法》朗讀劇真人化 奇蹟降臨魔法點亮青春

八木勇征、井上祐貴、櫻井海音、椿泰我 新生代偶像新星齊聚憶18歲夢想

電影《我們一生只能使用一次魔法》(BOY'S WISH: We Can Use Magic Once in a Lifetime)原作為劇作家鈴木收創作的同名朗讀劇，於2019年首演後獲得高度好評。曾以SMAP節目「夢がMORIMORI」紅透半片天的鈴木收於2024年卸下節目總企劃、編劇身分，決定將這部對他而言意義非凡的作品搬上大銀幕，由他親自撰寫劇本，網羅八木勇征、井上祐貴、櫻井海音、椿泰我（IMP.）等新生代最夯卡司陣容演繹四個大男孩的魔法之夢。

故事以四個剛滿18歲，正準備開始追逐夢想的高中生男孩為主角，帶出這個年紀的少年面對友情與親情可能有的成長徬徨和迷惘，對此飾演主角秋人的八木勇征表示，第一次四個人齊聚讀劇本時，儘管只是讀出台詞，也沒有攝影機拍攝，卻讓四人都深深沉浸在劇情中無法自拔，甚至不禁哭到臉都皺在一起，「雖然一開始因為有『魔法』這個元素，讓人覺得這就是個奇幻故事，但故事中角色們的心境、面臨的難題和衝突都很真實，深深觸動我的心！」

《我們一生只能使用一次魔法》。圖/天馬行空

八木勇征表示，自己所飾演的秋人夢想是成為一名鋼琴家，面對目標他始終勇往直前，儘管一開始也遇到家人的不支持、現實的難解課題等，最終仍在朋友的鼓勵和不懈的努力下完成目標。這讓他回想起當年18歲的自己，當時的夢想是成為一位優秀的足球員，卻因為受傷而不得不夢想止步的往事，「那是我第一次對於未來感到徬徨，因此我也對於主角們面對未來徬徨的心情感同身受」！

此外，八木勇征也笑稱，自己和共同演出的井上祐貴、櫻井海音、椿泰我年齡相仿，因此拍攝現場總是十分融洽，「我們都是看同樣的節目、聽同樣的歌曲長大的人，休息的時候我們都會聚在一起聊許多共同回憶，就像真正的高中同學之間的日常對話一樣。」《我們一生只能使用一次魔法》將於3月14日在台上映。

《我們一生只能使用一次魔法》。圖/天馬行空

如果人生就只有一次機會，可以使用魔法的話…

是要實現自己的願望，還是要讓別人幸福呢？

這是一個綠意盎然的小村莊。在這個村莊裡有著一個不為人知的秘密。村裡的少年只要到了18歲，就會被告知可以使用這輩子僅此一次的魔法。而能使用這個魔法的時間點，則是年滿20歲之前的兩年之內。在這年迎來18歲的，只有秋人（八木勇征 飾）、春日（井上祐貴 飾）、夏樹（櫻井海音 飾）、雪緒（椿泰我 飾）四個人而已。

四人原本不相信此事，採一笑置之的態度，但後來得知自己的父親過去也曾使用過魔法，因而召開會議，思考魔法該用在何處，開始認真去面對魔法這件事。高中畢業在即，各自處在人生交叉口的四人，究竟會將魔法用在什麼地方？四人的抉擇，也將大大改變他們的人生。更多資訊👉天馬行空粉絲團

《我們一生只能使用一次魔法》。圖/天馬行空

《我們一生只能使用一次魔法》。圖/天馬行空

《我們一生只能使用一次魔法》。圖/天馬行空

《我們一生只能使用一次魔法》。圖/天馬行空

《我們一生只能使用一次魔法》。圖/天馬行空

《我們一生只能使用一次魔法》。圖/天馬行空

《我們一生只能使用一次魔法》。圖/天馬行空

《我們一生只能使用一次魔法》。圖/天馬行空

《我們一生只能使用一次魔法》。圖/天馬行空

《我們一生只能使用一次魔法》。圖/天馬行空